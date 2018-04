Koloběžkáři v New Yorku nesmí do ulic bez helmy

17:50 , aktualizováno 17:50

Koloběžkáři drandící po ulicích New Yorku musejí nosit přilby, tedy pokud jim je méně než 14 let. Rozhodla o tom newyorská městská rada poté, co Komise pro bezpečnost zákazníků varovala, že tolik populární minikoloběžky mohou být nebezpečné. Komise uvádí, že loni lékaři ošetřili téměř 40.000 zranění spojených s jízdou na koloběžce, z nich 85 procent utrpěly děti mladší 15 let. Zatím jsou hlášeny tři případy úmrtí.