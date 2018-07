VIDEO: To je sešup! Sjeli jsme z Dlouhých strání na koloběžce

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Nahoru k nádrži se dá dostat pěšky i lanovkou. My zvolili pohodlnější způsob přepravy. Cesta šestisedačkovou lanovkou trvala jen deset minut. Lanovka nás vyvezla do nadmořské výšky 1 095 metrů. Poté jsme si počkali na kyvadlový autobus. Kdo má chuť, může vyjít k horní nádrži ve výšce 1 350 metrů nad mořem i pěšky.

„U horní nádrže funguje půjčovna, kde si lidé zapůjčí koloběžky, tam i zaplatí a poté sjíždí dolů sedmnáct kilometrů dlouhou trasu,“ informuje vedoucí prodejny a půjčovny Helia Sport Alena Dubská.

Ta nám také dává instrukce, jak se na koloběžce chovat. Stalo se tu už několik úrazů, proto je důležité dodržovat pokyny. „Musí se brzdit oběma brzdami. V případě, že lidé brzdí jen přední, tak někdy přepadávají přes řidítka. V případě zadního brzdění dochází k opotřebení zadního pláště, tím pádem k defektu a může také dojít k úrazu. Takže proto musíte brzdit oběma brzdami,“ upozorňuje Dubská.

Před jízdou dostává každý instrukce. Ta hlavní je, že brzdit se má oběma rukama naráz.

Vyrážíme. Několik prvních kilometrů je celkem prudkých a pokud si člověk nepřibrzďuje, nabere koloběžka vysokou rychlost. Na vozovce jsou nakreslené instrukce, které mimo jiné upozorňují jezdce, že mají brzdit. Nejčastěji kvůli prudké zatáčce. Na silnici jsou také šipky a informace, kolik kilometrů zbývá do cíle. Nápisy varují i před dírami.

Cestou potkáváme další koloběžkáře, ale i cyklisty nebo chodce. Důležité je držet se vpravo, jelikož po silnici jezdí například autobusy s exkurzemi, případně kyvadlová doprava mezi lanovkou a horní nádrží.

Výhledu si člověk moc neužije, jelikož většinu času jede obklopen stromy. „Máme tam však jednu zastávku nad spodní nádrží, kde je průsek, aby se lidé mohli podívat na nádrž i z vrchu, případně si udělat fotku,“ informovala nás vedoucí půjčovny.

Jeden z úseků vede kolem spodní nádrže. Ten je nejnáročnější, jelikož jedeme po rovině a najednou se musíme neustále odrážet. Poté opět začneme klesat, zatímco vedle nás bublá říčka Desná. Voda je průzračně čistá a ideální na osvěžení obličeje.

Do cíle, tedy do ski areálu Kouty, přijíždíme přibližně za hodinu. „Standardně se to jezdí za 40 minut. Na sjezd mají lidé hodinu a půl, takže je tam velká rezerva,“ dodává Alena Dubská.

Jízdu doporučuje i dětem, ale ideálně starším sedmi let, jelikož sjezd je dlouhý a navíc náročný na ruce při brzdění. Koloběžky půjčují u horní nádrže každý den od 9:30 do 16:30, jeden sjezd vyjde na 350 korun.