Kolo za dva, nebo za 60 tisíc? Jak vybrat?

Kolo za 60.000 Kč: hranice pro závodníky



V současné době si cyklističtí fandové mohou bez potíží koupit nejen běžně dostupné kolo za 20.000 korun, ale i špičkové, které se cenou šplhá až pětinásobně vysoko. Ale kde je hranice?

Jak poznat, že už jde o kolo závodní, které je pro normálního cyklistu, jenž však často jezdí a touží po kvalitním stroji, zbytečným přepychem? Ono důležité rozmezí mezi rekreačním kolem a první možností pro závodníky se pohybuje okolo 50.000 Kč.

Počínaje 60.000 je třeba o takovém kole říci jednu věc: to už není normální výrobek. Pro běžné, amatérské ježdění bohatě postačují kola mezi 15 - 20.000 Kč. Jde o velmi kvalitní produkty, které sice nemusí vydržet celý život, ale při dobré péči rozhodně poslouží deset až patnáct let, říká Slavomír Svoboda, šéf sekretariátu Českého svazu cyklistiky.

Opravdu drahá kola se od těch značně solidních liší hlavně ve dvou směrech : ­ kvalitnějšími díly a materiály, které mají výrazně vyšší životnost, a pak podstatně vahou. Co se týče různých komponentů, tak například u horských kol je důležité zejména osazení přední vidlice a celkové odpružení kola.

Výrazně dražší kola se také od levnějších odlišují různými "vychytávkami". Což však na normální ježdění nemá vliv. Jak takové drahé kolo vybírat? Optimální je nakupovat ve značkových prodejnách.

Laik si také ideálně kolo vybere na různých cyklistických výstavách, kde je může mezi sebou vzájemně porovnat, či na závodech, pochopitelně v nižší cenové i kvalitativní kategorii, než na jaké jezdí profesionálové.

Závodní kola jsou totiž specifická tím, že některá se vyrábějí závodníkovi přímo na míru. Proto i jejich cena dosahuje statisíců. Přesto není zcela mimořádným jevem zážitek, kdy cyklista-nadšenec převáží na staré škodovce dvě nebo tři kola, jejichž hodnota několikanásobně převyšuje hodnotu samotného vozidla.

Cena odpovídá kvalitě

V hypermarketech lze určitě pořídit nejlevnější kola - ceny za horské kolo pro dospělé nemusí přesáhnout dva tisíce korun.

"V těchto případech je však nákup takto laciných kol na pováženou," upozorňuje Eva Šímová z agentury Field Research, která se zabývá průzkumem trhu.

"Mají velmi těžký rám, který je nezřídka již na první pohled ohnutý. Kola bývají také osazena nekvalitními komponenty, jakými jsou i důležité prvky - brzdy a řazení," tvrdí Šímová s tím, že největší zájem zůstává o horská kola ve slevách.

"Mělo by stát minimálně pět tisíc korun, aby něco vydrželo a bylo bezpečné. Opravdu dobré svezení je na horských kolech od deseti tisíc výše. Dětská kola by se měla kupovat od hranice tří tisíc korun, abychom předešli problémům s jejich kvalitou," dodala.

Jak vybírat

Při vybírání je důležité vědět, k čemu chcete kolo používat. Horská kola jsou určena převážně do náročného terénu. Krosová kola patří do terénu i na silnice, trekkingová kola jsou určena hlavně na silnice a zpevněné cesty a silniční kola pak pouze pro sportovní jízdu na silnicích a na uzavřených okruzích.

Jestli máte vybraný typ, je také důležitý výběr velikosti kola, čímž se rozumí délka sedlové trubky. Koupě tedy není úplně jednoduchá záležitost.

Na trhu je přitom veliký výběr kol od různých výrobců. Mezi nejprodávanější kvalitní kola patří český Author. Zájemce, který má k dispozici více finančních prostředků a je fandou cyklistiky, sáhne většinou po špičkových kolech od Treku či Specialized.

Levné kolo? Nebereme ho ani k seřízení

Levné kolo z hypermarketu ani nebereme k seřízení, říká s nadsázkou prodavač a servisní technik Jan Duriš z cykloobchodu ve Vyšehradské ulici v Praze. Kola v ceně kolem 2000 Kč jsou to obtížně seřiditelná a měli by to zvládnout tam, kde ho člověk koupil. Když si ho někdo pořídil za dva tisíce, těžko se mu bude chtít dávat další tisícovku za seřízení. Na to by si lidé měli dát pozor, kola v hypermarketech jsou postavená, ale ne seřízená.