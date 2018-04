Kolo, nebo robot? Projeli jsme vítězný stroj Tour, který je už v Brně

Vítězný stroj váží asi 6,7 kg, je nesmírně tuhý, pevný ve zkrutu a přitom tlumí rázy z nerovné silnice. V záběru neuvěřitelně akceleruje a elektronické řazení šlape jako ten nejjemnější a nejpřesnější robot.

Vyzkoušet stroj Teammachine SLR01 ale vyžaduje od amatéra trochu ekvilibristiky. Když jsem se konečně trefil zadkem na sedlo (shodou okolností jsme s Cadelem stejně vysocí – 174 cm), pokusil se sklonit a uchopit řídítka, hrábl jsem do prázdna. Cadel je má výrazně níž a navíc (díky extrémně dlouhému představci – 14 cm) ještě o dost víc vpředu než většina ostatních profíků z pelotonu TdF. Propadl jsem se o půl metru níž a nosem narazil skoro do horizontální trubky karbonového rámu.

Umělecký zážitek

BMC Teammachine SLR01 TCC koncept znamená sladění důležitých prvků stavby rámu pro dosažení nejpříznivějších vlastností. Technologové např. použili dvojí karbonová vlákna Highmodus a Wavecarbon. Rám se kromě charakteristického poznávacího prvku kol BMC – rozdělené horní rámové trubky - vyznačuje masivní hlavní rámovou trubkou, subtilní zadní stavbou, originální patentovanou sedlovkou a speciálně navrženou a odladěnou vidlicí. Sada váží pouhých 860 gramů. Brzy bude vyrobeno na 100 přesných replik vítězného stroje v ceně 259 tisíc Kč.

Poté, co jsem nakonec pochopil, že takhle to prostě musí být a šlápl pořádně do pedálů, rozjelo se Cadelovo kolo jako raketa. Neobyčejný až umělecký zážitek. Z 98 procent kompozitový stroj BMC za 259 000 korun mě začal ďábelsky unášet vpřed.

Jak však dokáže Australan na tomhle výtvoru nejmodernější techniky jet i přes 200 kilometrů a navíc v kopcích, je mi záhadou. Díky šílenému nastavení řídítek dosti nepohodlná záležitost.

A ty brzdy! Brzdit na tomhle speciálu v alpských serpentinách musí vyžadovat obzvláštní umění a vysokou citlivost. Speciální žluté gumové špalíky tu nekloužou po hliníku jako u kol, na něž jsme zvyklí my obyčejní smrtelníci. Doslova se zakusují do vysokých karbonových ráfků Easton. Ve smyku je tak člověk dřív, než bys řekl švec.

Kolo Evanse váží necelých 7 kg a jde udržet na ukazováku jedné ruky.

Jako z jiné dimenze

Jak brzdí, tak i řadí. Přehazuje se nikoli tlakem, ale lehoučkým dotykem – jemným ťuknutím. Jako ovládáte iPhone. Když přehodíte na velký tác a trochu přitlačíte, začnete rázem konkurovat pomalejším autům. Jen pozor na změnu směru, tenhle bicykl budoucnosti reaguje, jak mu pán poručí. Čertovsky rychle, neexistuje prodleva. Je tohle ještě vůbec cyklistika? Připadáte si jako Faust. Ve službách ďábla…

I vy můžete zblízka vidět vítězný stroj Tour de France Každý fanoušek může vidět Evansovo vítězné kolo včetně dresu BMC podepsaného všemi slavnými jezdci na mezinárodním cyklistickém veletrhu Bike Brno na stánku 045 v pavilonu "V" ve dnech 10. až 13. listopadu.

(BMC Teammachine SLR01 zapůjčila k exkluzivnímu testu divize speedweaponry.cz (www.s1w.cz), výhradní dovozce značky BMC pro Českou a Slovenskou republiku.)