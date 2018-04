Kolo, které šlape za vás! Od GPS k digitální inteligenci

SOUTĚŽ

Navigace GPS útočí ve vyrovnaném šiku po motoristech i na cyklisty, samozřejmě se strojky menších rozměrů. Elektronické turistické mapy do nich určené znázorňují už i barevné turistické značení stezek, do přístroje si lze navolit vlastní trasu tak, jako byste ji kreslili do papírové mapy. Můžete si ji navíc stáhnout z webu (pokud se chystáte na dovolenou do určité lokality, vyplatí se chvíli brouzdat netem, například Mallorca je výborně podchycená, a nejen ona) či nahrát od kamaráda a nechat se vést.





Samozřejmě to není vše – záznam trasy a vyhodnocení mnoha údajů o ní v počítači, znalost přesné pozice, pokud dojde k nehodě a potřebujete pomoc, možnost její virtuální projížďky ještě před vyjetím (freeware program Google Earth) a další. Proti ale stojí nejen spotřeba baterií – kam se poděla svoboda pohybu, pro kterou jsme se do horského kola a možnosti volné jízdy terénem na něm zamilovali? Kde je dobrodružné objevitelství? Z těchto důvodů se k GPS navigaci vyjádřilo negativně 43 % čtenářů magazínu Velo.

Suunto GPS Pod

Měřiče tepové frekvence

Sporttestery, tepáky, správným výrazem měřiče tepové frekvence jsou velkým hitem sportovců (avšak nejen výkonnostních) již dlouhá léta. Pracují na principu EKG, kdy snímač (hrudní pás) bezdrátově vysílá informace k hodinkám, na jejichž displeji se pak zobrazují.

Tep není nutné kontrolovat pouze očima – je možné si snadno nastavit určité hranice (spodní i horní) a nechat se na jejich překročení upozornit akustickým signálem. Není výjimkou, že nejmodernější přístrojky, rozměrově stále podobné běžným hodinkám, nabízejí i 60 funkcí, lze je bezdrátově propojit s mobilem i s počítačem, kde příslušný software sám zaznamená vše potřebné (délku trasy, převýšení, tepový průměr i maximum, úseky atd.), umí snímat rychlost běhu i frekvenci kroků.

Z uvedeného by se mohlo zdát, že jde o vybavení určené pouze pro zefektivnění tréninku profesionálů, ale není to pravda. Měřiče může využít například i člověk, který má jistá zdravotní omezení či problémy, a přitom sport je vhodný pro jeho zdraví! Nejdražší přístrojky sice přijdou i na 15.000 Kč, nejdostupnější však jen zhruba na 1000 Kč.



Sporttester Polar S725X multisport

Cyklistické computery

Člověk si odmalička rád hraje a nejeden výrobce čehokoliv si je toho velmi dobře vědom. V cyklistice budiž důkazem computery na řídítkách. Informace těmto chytrým krabičkám předává drátově i bezdrátově (většinou kódovaně, abyste náhodou nepřibrali ke svým i data kolegy ve skupině) snímač, nejčastěji umístěný ve výpletu předního či zadního kola.

Computer pak na displeji zobrazuje i několik desítek funkcí, byť by nám základní informace o délce, času a rychlosti stačily. On nám je však předloží v maximální, průměrné i aktuální variantě, přidá teplotu, funkce výškoměru (převýšení, tzv. nastoupané či naklesané metry a procenta sklonu…), odpočty, přepočty i výpočty, upozornění na servisní interval kola, frekvenci šlapání, tlak, předpověď počasí, měření tepové frekvence, spotřebu kalorií, k tomu si obousměrně poklábosí s počítačem… (Stejnými dovednostmi disponují i zmíněné měřiče tepu.)

Výčet nekončí, téma cyklistické computery však přesto budiž vyčerpáno – ruku na srdce, kdo tyto funkce využije a pro koho je sledování získaných informací především zábavou? Myslím, že druhá skupina vede ve stovce 99:1. Ceny? 250 Kč za základní (rozuměj dostatečnou) variantu a třeba 9999 Kč za funkcemi nadupanou krabičku. No není to krásné?



Cyclocomputer PROGRESS CYCLE VDO MC1

Měřiče výkonu S efektivitou tréninku vrcholových sportovců nejprve pomáhali pouze trenéři, přidali se lékaři (v dobrém smyslu slova i činu) a speciální zátěžové testy, aby vše posunuly o krok dál zmíněné měřiče tepové frekvence. I ty už jsou však překonány, současnost se odehrává ve znamení měřičů okamžitého výkonu sportovce. Jeho hodnoty jsou přenášeny nejen na displej computeru na řídítkách, ale mohou být vysílány také třeba do notebooku trenéra, který tak může sledovat svého svěřence při tréninku či při závodě a okamžitě reagovat na určitou situaci. Stejně tak my, nadšení televizní diváci, jsme měli loni poprvé šanci vidět v přímém přenosu nasazení vybraných jezdců v některých etapách Tour de France. V současnosti se používají dva druhy snímání výkonu – dokonalejší, kdy je snímač integrován do klik (SRM, cena zhruba 100 000 Kč), a jen nepatrně méně dokonalý zadní náboj Power Tap s integrovaným snímačem zhruba za 25 000 Kč. A to už se vyplatí!

Klika s integrovaným měřičem výkonu





Zadní náboje s integrovaným zařízením meřícím výkon

Elektronické ovládání vidlice

V minulém, dalo by se říci pilotním vydání vychytávek, jsme zmínili odpružené vidlice pro horská kola s možností uzamčení jejich chodu pro přesun po hladkém povrchu. Konstruktéři firmy Cannondale šli dál – žádné namáhavé ovládání kolečkem nebo páčkou, byť umístěnou pěkně komfortně na řídítkách, ale pouze malým knoflíkem. Impulz od něj odvedou drátky k malému elektromotorku umístěnému v noze vidlice a ten svým pohybem zmrazí její funkci. (Cena této vidlice vyšplhala až zhruba na 60 000 Kč. Že nepatřila k nejprodávanějším, je nasnadě.)

Přídavné motorky

Proč si ale při jízdě na kole nepomoci ještě více? Také už vás unavuje to věčné šlapání? Pak vězte, že stačí pořídit si speciální sadu pro motorizaci kol. Sestává z elektromotorku různého výkonu nejčastěji umístěného v zadním náboji, akumulátoru, nabíječky a výkon regulující otočné rukojeti. Výkon se pohybuje ponejvíce od 400 do 700 W, cena zhruba od 10 000 Kč výše. Pro koho je to vlastně dobré? Na každého jednou přijde věk, kdy i rovina za domem bude se zdát býti kopcem… Z funkčního a ekologického bicyklu snadno vyrobíte funkční a poměrně ekologický hybrid. Nebo si rovnou koupíte elektrokolo (zhruba od 12 000 Kč).

Přídavné motorky pro sportovce

Ano, není to vtip! Můžete být trénovaný, na kole jezdit každý den, a přesto má jistý německý výrobce pocit, že právě vy jste ideálními uživateli jeho produktu – proč si ostatně neulehčit stoupání, že? Malý elektromotorek pro sportovní kola se vejde do sedlové trubky, hřídel otáčí přímo středovou osou. Tento pomocník zatíží bicykl zhruba jeden a půl kilogramem, o peněžence řeč zatím nebyla. Jisté ale je, že jde o poměrně miniaturní a výkonný stroj, a miniaturizace vždy byla přítelkyní maximalizace – ovšem výdajů.



Elektrosada pro pohon téměř jakéhokoliv kola



Výkonná světla pro terénní ježdění

Night ride, noční jízda, to rozhodně není jméno pro návrat na kole z noční šichty! Je to fenomén, který si získává stále více příznivců kola. Podmínkou pro něj je výkonné osvětlení. To dalece překonává možnosti klasických cyklistických halogenových světýlek poháněných tužkovkami.

Zdrojem energie jsou větší akumulátory (umisťují se do rámu do košíků na lahve nebo popruhy k rámovým trubkám), na řídítkách září většinou jedna či dvě lucerny, ovládacími prvky lze regulovat intenzitu svitu – ať už mezi tlumenou a plnou, nebo ve více variantách. S tímto světlem není problém projet po úzké pěšině lesem za nejtemnější noci! Jen pozor, myslete na zadní vrátka. Všechny baterky mohou dojít, čelovka v kapse se vyplatí nejen jako záloha – třeba při kontrole situace za sebou stačí otočit hlavou, ne celým kolem.





Digitální inteligence

Představte si kolo, na které nasednete, poprvé šlápnete a pak už nemusíte na nic myslet. Tedy jen na to, kam zahnout teď, co ještě chci vidět. A také šlapat je třeba, samozřejmě.

Shimano, gigant ve výrobě komponentů na jízdní kola (a mimo to i třeba vybavení pro rybáře), již několik let prosazuje technologii Di2, Digital Integrated Intelligence. Ta nejen sama spouští světlo, pokud se zhorší viditelnost (podobné senzory využívá více výrobců osvětlení), ale mozek systému také snímá rychlost jízdy a podle ní reguluje vlastnosti odpružení – ve výjezdu jej činí tužším pro lepší přenos energie vynaložené jezdcem, ve sjezdu pak měkčím, tedy citlivějším na nerovnosti, jistějším při jízdě a komfortnějším. Ba co víc – z údajů o rychlosti také určí optimální převod a sám jej zařadí. A vy jen šlapete a šlapete a kocháte se… Jen pozor, pan doktor z filmu Vesničko má středisková se také rád kochal! Zbývá jen dodat, že díky zařízení integrovaném v předním náboji je tento systém energeticky soběstačný.

Cyclestar CITY24

Elektronické řazení

Elektronické řazení samo o sobě se výrobci snaží prosadit i na sportovních silničních kolech. Francouzská firma Mavic, gigant mezi výrobci zapletených setů kol, má za sebou dva neúspěšné pokusy, které v prvním případě krachly na nespolehlivosti systému v dešti (zkrat a konec řazení), ve druhém zřejmě na vysoké hmotnosti.

Do hry však nyní vstoupilo italské Campagnolo a japonské Shimano, do minulého roku jediné dvě firmy na světě vyrábějící kompletní sady (dílčí komponenty produkuje řada značek) pro silniční kola – už žádný pohyb páčkou, už jen tlačítka na řídítkách a brzdových pákách! Elektromotorky se postarají o hrubou práci za vás.

Na silničních kolech jsou již jejich projekty ve stadiu testu prototypů (například i na letošním Giro d´Italia) před spuštěním sériové výroby (předpokládáno 2008-2009). V terénu se něčeho podobného jen tak nedočkáme – nánosy nečistot mnohdy přemůže jen opravdu brutální síla!



Elektronické řazení baterie

Brzdové světlo

Spíš jen jako pokus či žert bylo možné brát počin jednoho z méně významných výrobců čelisťových brzd pro jízdní kola. Ten do zadní čelisti vetknul snímač, aby se při každém zabrždění rozsvítilo brzdové světlo, podobně jako u aut či motorek. Jak rychle se tento produkt objevil, tak rychle také zmizel.

Fenomén MP3 ke kolu nepatří – ale bojuje o něj!

Poslouchat při jízdě hudbu je na silnicích hazard se zdravím a v terénu hloupost – také ticho je tím, proč vyjet. Přesto se fenomén MP3 dostal i do cyklistiky. Všesportovní brýle Oakley s MP3 přehrávačem v nožičkách zná jistě mnoho z vás, jistě méně však už projekt firmy Pearl Izumi. Ta vybavila své cyklistické kraťasy nejen kapsou pro přehrávač, ale umožnila jej ke kraťasům připojit a poté ovládat prostřednictvím snímačů integrovaných v nohavici. Specialista na sportovní batohy, americký CamelBak, pak podobné učinil se svým multimediálním batohem. Ovládací prvky přehrávače jsou integrovány v popruhu, na stejném místě však i reproduktor! S batohem lze spojit i mobilní telefon, takže vznikne handsfree sada. V okamžiku, kdy vám někdo volá, se vypne hudba a spustí zvuk z mobilu – do reproduktorů v popruzích!

Batoh s možností propojení s mobilem a mp3

Koně v mobilu

Trochu úsměvný vynález jsme si nechali na samý závěr. Technologie Bluetooth, kterou známe ze svých mobilních telefonů, ve svém druhém vývojovém stupni nabízí opět o něco víc. Mimo jiné umožnila propojit mobil s bezdrátovým snímačem cyklistického computeru, takže na jeho displeji můžete vidět mimo loga operátora i rychlost, kterou se právě řítíte městem. Jenže! Cyklista je tvor tichý, při pohybu téměř není slyšet. Proto si do mobilu můžete nahrát libovolný zvuk (nejvíc na odbyt prý zatím jdou kůň a chopper). Ten pak zní z reproduktoru v závislosti na rychlosti – stojíte, je ticho, rozjedete se, motorka nastartuje/kůň ržá, přidáte, motor zaburácí/kopyta zaklapají o asfalt. Kam ten svět spěje – někde lidé nemají co jíst a jinde... SOUTĚŽ

Text a foto: RUDOLF HRONZA, šéfredaktor měsíčníku VELO