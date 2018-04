Kolo olympijského vítěze Kulhavého. Samý karbon a spousta vychytávek

Co to je "Brain" Systém zadního tlumení činí jízdu na horském kole v terénu výrazně pohodlnější a bezpečnější. U všech systémů ale narazíme na vedlejší vlivy, které chod pružení značně ovlivňují. Ve sportovní kategorii XC je velmi nechtěným jevem tlak jezdce na systém, který způsobuje nechtěné prohoupnutí při každém šlápnutí do pedálu a tím pádem ztrátu určitého procenta energie. Řešením jsou takzvané tlumiče s platformou, Specialized řeší tento jev inteligentní jednotkou Brain, která je nedílnou součástí zadního systému pružení u kol určených pro XC. Jak systém funguje? Na zadní stavbě, poblíž zadní osy, je umístěna jednotka Brain, která je hadičkou spojena se zadním tlumičem. Brain je vybavený systémem nastavení, který umožňuje nastavit citlivost, s jakou bude systém reagovat na nerovnosti terénu. Při plně zavřeném systému se toto celoodpružené kolo chová jako kolo pevné a plně eliminuje tlak jezdce na sedlo, a tím pádem na celý systém odpružení. Avšak v momentě, kdy přijde náraz způsobený nájezdem na nerovnost, se v Brainu otevřou cesty pro olej a tlumič tlumí nárazy způsobené přejezdem přes překážku. Po přejetí překážky se opět celý systém uzavře a do příští překážky nebo nerovnosti se chová jako pevné kolo. Systém je schopný vyhodnocovat terén velmi rychle a je schopný se velmi rychle i opakovaně otevírat a uzavírat. Jednotka Brain pracuje na mechanické bázi, uvnitř najdeme tzv. inertní přepouštěcí ventil, který redukuje průtok oleje na základě nastavení citlivosti. Systém Brain byl poprvé představen na kolech Specialized Epic v roce 2003, je patentem firmy Specialized a od svého prvního představení byl několikrát modifikován. V roce 2008 Specialized představil i vidlice s jednotkou Brain na stejném principu. Brain je tam umístěn do vnitřní nohy. Pavel Štědrý, manažer vzdělávacího programu Specialized Eastern Europe a Martin Šťastný, mechanik