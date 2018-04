Kolik utratíte ve Vancouveru

Předem celého výčtu bych rád upozornil na některé důležité skutečnosti. Všechny uvedené ceny jsou v kanadských dolarech. Za jeden takový zaplatíte zhruba 27 korun. Přesný aktuální kurz najdete v kurzovním lístku. Dále je třeba si uvědomit, že v Kanadě jsou ceny uvedeny bez daně (GST). Stejně tak je tomu i u následujících cen. Daň činí 7 procent, takže třeba ke zboží za 100 dolarů je třeba připočíst ještě sedm dolarů. Pozitivní je fakt, že turisté mají nárok na vrácení této daně. Podmínkou ovšem je, že předložené účty musí být na zboží nejméně za 50 dolarů a v celkové hodnotě přes 200 dolarů.

Ubytování

Místní si často stěžují, že Vancouver je drahé město. To ovšem nesmí turistu odradit, protože řeč je o cenách nemovitostí. Ty jsou tady opravdu hodně drahé oproti jiným městům v této zemi. Domek, který na pobřeží Pacifiku přijde na 200.000 kanadských dolarů, pořídíte v Montrealu třeba o 50.000 levněji. Současně ovšem v severnějších oblastech Britské Kolumbie není vzácností sehnat stejné bydlení v bývalé dřevařské či hornické osadě od 30.000 dolarů.

Pro turistu bude ovšem daleko zajímavější a praktičtější informace o hotelích a ubytovnách. Obého je tu spousta ve všech cenových relacích. Hladina začíná na 15 dolarech za sdílený pokoj v hostelu. Pokud si koupíte hostel card, dostanete na ubytování slevu. Mimo Vancouver zaplatíte za noc v kempu od šesti dolarů za člověka. V národních parcích musíte počítat se zakoupením tzv. wilderness pass, který stojí buď šest dolarů na noc nebo 42 na celý rok. Bez něj se nesmíte po parcích pohybovat.

Jídlo Cenový koš (CAD)

chléb..........2,50

1l mléka.......1,50

2l coly........1,20

hamburger......0,70

1/8 pizzy...0,90

0,33l piva....1,50 (0,5l Prazdroj.....2,00)

0,5l piva v hospodě.... 3,70

0,3l kafe.....1,20

zmrzlina......2,00

Co se potravin týče, dá se ve Vancouveru vyžít poměrně levně. Stejně jako všude jinde i tady platí, že nejvýhodnější je nakupovat ve velkých supermarketech. Ceny jsou tam v mnohých případech opravdu výrazně příznivější. Obecně je výhodné nakupovat spíše zeleninu, ovoce a ryby, maso je naopak hodně drahé. Pokud po něm přece jenom zatoužíte, je lepší navštívit nějaký fast-food. Těmi se to tu jenom hemží a nemluvím jenom o McDonaldovi, který je na každém rohu. V nákupních centrech je často celé podlaží věnováno jakýmsi minirestauracím nabízejícím jídla snad z celého světa. Za jídlo tam zaplatíte zhruba pět dolarů. Ceny v klasických restauracích začínají na 10 dolarech za slušný oběd či večeři. Jako zvláštní tip pro šetřily uvádím ještě cenu populárních čínských nudlových polévek. Ty se dají sehnat za 25 centů.

Doprava

Doprava představuje kvůli značným vzdálenostem opravdu výraznou položku, na kterou byste neměli v žádném případě zapomenout. Zpáteční letenka přijde i s letištními poplatky na 30.000 korun, taxík z letiště do centra 20 dolarů. Pokud hodláte strávit ve Vancouveru delší čas, vyplatí se koupit měsíční jízdenku (63 dolarů/1 pásmo) nebo alespoň bloček s 10 jízdnekami (10 dolarů). Jednotlivé jízdenky stojí 1,75 dolaru. Je docela dobré vědět, že jejich platnost je 90 minut a po přestupu lze starou vyměnit za novou. Tip pro spořivou duši tedy zní: Když se blíží platnost ke konci, přestupte a vemte si novou jízdenku.

Co se jízd na delší vzdálenost týče (v Kanadě snad ani krátké nejsou), kraluje jednoznačně auto a autobus. Se společností Greyhound se do asi 500 km vzdáleného Calgary dostanete za 60 dolarů. Studenti by neměli zapomenout pořídit si ISIC (International Student identification card), se kterým je sleva 20 procent, je možné koupit i hromadnou jízdenku. Je možné pořídit si také časovou jízdenku, se kterou můžete vyrazit přes celý kontinent třeba až na Floridu (7 dní/239 dolarů, 15/379). Pozor! Tento druh jízdného je možné použít pouze pro přesun mezi dvěma místy, ne na dojíždění. Nemáte-li zbytečné peníze, zapomeňte na vlak. Ten je tu pojímán spíše jako exkluzivita pro zámožnější turisty, něco na způsob Orient expresu či zaoceánských zábavních parníků. Pro skupinu lidí je úplně nejvýhodnější pronajmout si nebo rovnou koupit ojeté auto. V půjčovně zaplatíte za pěkný minivan kolem 600 dolarů za týden, ojetiny se pohybují v relacích od 800 dolarů. Za minimum peněz získáte cennou nezávislost, která je na nesmírných prostorách Kanady skoro k nezaplacení. Je ovšem třeba nechat si nějaký čas na následný prodej automobilu.

S dopravou též souvisí nutnost nechat si stranou 10 dolarů. Ty totiž budete muset zaplatit na letišti před odletem. Jde o peníze určené na modernizaci letišť. Kancelář společnosti Air Canada je na rohu ulic Burnaby a Georgia, změna data odletu vás přijde na 150 dolarů.

Zábava

I když je Vancouver moderní město, jeho obyvatelé si často stěžují na nedostatek zábavy a kulturního vyžití. To ovšem platí spíše pro residenční čtvrti a turista pohybující se v downtownu to příliš nezaznamená. Třída Granville je známa velký množstvím kin, kde lze shlédnout nejnovětší trháku za cenu kolem šesti dolarů. Výhodnější je zvolit si za filmový den úterý, kdy je vstupné jen za 4,50. Další místo s velkou koncentrací kinosálů je obchodní a zábavní komplex Metrotown. V centru je i velká koncentrace klubů, hospůdek a restaurací, přičemž jakýmsi středobodem je zde historický Gastown. Vstupné do klubů se pohybuje okolo 10 dolarů. Ušetříte, vyrazíte-li o něco dříve před oficiálním začátkem produkce. Ještě malé varování: Narozdíl od podobných zařízení v Česku, kde se majitel snaží podnik co nejvíce napěchovat, tady platí kvóty. Kdo přijde pozdě, musí čekat ve frontě, jestli se uvolní nějaké místo. Podobná situace na vás může čekat i u některé z vyhlášenějších hospod. Milovnící kvalitního sportu si mohou vychutnat návštěvu zápasů NBA a NHL, pokud zaplatí 15 až 50 dolarů podle atraktivity místa na tribunách.

Návštěva místních muzeí (námořní, Vancouveru, Britské Kolumbie, antropologie...), zoologické zahrady, vyhlášených botanických zahrad, populárního (leč údajně nepříliš zajímavého - nemohu říci, nebyl jsem) Science Worldu či Sea Worldu ochudí vaši peněženku zhruba o osm dolarů.

Vancouver hostí každý rok na konci veliký folkový festival a také shakespearovský festival. Zejména setkání hudebních kapel z celého světa, jež se koná na konci července na Kitsilano beach, je skutečným bonbónkem hodným zájmu. Vstupné činí 70 dolarů, ale když si půjdete lehnout na přilehlou pláž, bude mezi vámi a areálem jenom drátěný plot. Ráchat se v Pacifiku a poslouchat přitom směs zvuků z afrických bubínků, francouzských harmonik a skotských dudů to je vskutku báječný zážitek.

Komunikace

Na povinný "hezký pozdrav z Kanady" domů je potřeba alespoň 1,25 dolaru. Jeden dolar stojí známka, za čtvrťák se dá koupit obyčejná pohlednice. Známky se ovšem obvykle prodávají nejméně po pěti kusech, takže vám v zájmu zhodnocení vydaných peněz nezbývá než hezky pozdravit větší okruh známých. Telefonovat se dá poměrně levně. Speciální telefonní karty pro volání do zahraničí nabízejí kolem 40 minut hovoru za 10 dolarů. Internetových kaváren je ve Vancouveru na můj vkus dost málo. Obvyklá cena je šest dolarů za hodinu. Doporučuji proto zajít na roh ulic Dunsmuir a Seymour, kde za 30 minut zaplatíte jen dva dolary.

Suvenýry

Přijet domů z Kanady a nepřivézt nějaký ten patřičný suvenýr, to by se rovnalo naprosté blamáži. Naštěstí je k dispozici pořádná zásoba giftshopů, kde se to žádaným artiklem jen hemží. Javorový sirup, uzený losos, vyřezávané zvíře (medvěd, los, bobr) a samozřejmě jakoukoliv variaci na javorový list - toť zdejší velká čtyřka kralující v očích turistů. Tyto se nabízejí v široké paletě modifikací, takže není problém něco najít. Jenom bych asi podotkl, že často dostanete stejné produkty i v normálních samoobsluhách za podstatně výhodnější cenu. Pokud najdete v lese paroží, medvědí tlapu, bobří zub nebo jiný předmět obvykle se povalující po cestách, neradujte se. Platí dost přísné zákazy na vývoz jakýchkoliv podobných záležitostí, takže riskujete velké problémy.

Užitečné rady

Ještě než vyrazíte, měli byste znát několik pravidel, jejichž opomenutí by vám mohlo znepříjemnit pobyt. V naprosté většině případů je nutné přičítat k cenám zboží sedmiprocentní daň. Alkohol mohou konzumovat osoby starší 18 let (platí pro Britskou Kolumbii) a není dovoleno pít jej na ulici. Pokud chcete vyrazit do zařízení nabízející alkohol, nezapomeňte na pas. Ve Vancouveru je dobré vyhýbat se v noci bezprostřednímu okolí ulice Hastings. Schází se zde dosti nepříjemná společnost nabízející drogy a toužící vytáhnout z turisty nějaký ten peníz. Uschovávejte si účty za zboží, jehož cena přesáhla 50 dolarů. Při návratu můžete dostat zpět daň za předpokladu, že celková hodnota nákupů byla vyšší, než 200 dolarů.

A ještě jeden tip na závěr. Nemáte-li už v kapse ani cent a žaludek křičí na poplach, nezoufejte. U řeky Fraser poblíž letiště roste spousta ostružin a dá se tu i přespat.