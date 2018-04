Kolik ten zájezd vlastně stojí? Skryté poplatky míří k soudu

21:23 , aktualizováno 12. ledna 13:41

Kupujete si zájezd inzerovaný za deset tisíc, ale nakonec po všech poplatcích zaplatíte o několik tisíc korun více. To je běžná praxe českých cestovních kanceláří, která v zahraničí není běžná. To by však brzy mohlo skončit - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se chystá zažalovat první cestovní kancelář právě kvůli poplatkům.