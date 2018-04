Kolik regionů v Chorvatsku, tolik specialit

15:38 , aktualizováno 15:38

Chorvatská kuchyně je různorodá. Od vepřového se zelím, pozůstatku habsburské monarchie, přes balkánské čevapčiči, ražniči a pljeskavicu (pečenou placku z mletého masa), turisty vyžadované mořské plody až po pizzu a těstoviny. Italský vliv je nejvíce patrný v Dalmácii a na Istrii. Co? Vy nevíte, co je to brudeto, šurlice či kroštule?