kolem světa

NEJLEVNĚJŠÍ THAJSKO. Cestovní kanceláře Čedok, Eso, Exim Tours a Firo tour spojily pro zimní sezonu síly a připravily společné charterové lety do Thajska. Charterový let umožní snížit cenu týdenního pobytu těsně pod dvacet tisíc korun. Letouny poletí přímo na Pattayu a Phuket, tedy bez přestupování v Bangkoku.INTERNET ZA ZPOŽDĚNÍ. Letecké společnosti Delta Airlines a United Airlines umožní na hlavních amerických letištích bezplatný přístup k internetu pasažérům zpožděných letů. Ti tak mohou pracovat, bavit se, surfovat nebo sledovat digitální filmy. Pasažéři však potřebují svůj vlastní notebook.CHCETE DO AFGHÁNISTÁNU? Soukromá společnost ve Spojených arabských emirátech začala létat do Afghánistánu. Firma Toflin Airlines létá vždy v neděli z emirátu Šardžá do jihoafghánského Kandaháru.MUZEUM OPIA. Velkou turistickou atrakcí na severu Thajska by se mělo stát muzeum opia, které tam chtějí otevřít v příštím roce. Muzeum je v tzv. zlatém trojúhelníku na pomezí Barmy, Thajska a Laosu, jenž proslul svou produkcí opia.