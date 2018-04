Kolem sněžnické Carrary

Mramor se vozí ke zpracování do dílny v nedalekých Králíkách. K mramorovému lomu vede cesta z horního okraje Velké Moravy. Do útrob vápencového svahu lze nahlédnout i ve směru od vydatné krasové vyvěračky nazvané Mléčný pramen. K ní směřuje odbočka ze žlutě značené údolní cesty zvolna stoupající proti bystřině Moravy. I tam turisté minou některé další zajímavosti sněžnického krasu - vyvěračky i ponory podzemních toků a uzavřený vchod do jeskyně Tvarožné díry.

Odtud je už pokračování horské vycházky nebo běžkařské vyjížďky náročnější. Žlutě značená cesta je dále výrazně strmější, v úzkém úžlabí Ve strži přechází mladičkou Moravu a stoupá ke Sněžné chatě. V úžlabině po vydatném sněžení někdy hrozí lavinové nebezpečí.

Nad srubem horské služby cesta navazuje na moravskou trasu od Podlesí či ze Starého Města pod Sněžníkem a Stříbrnice. Ve vrcholové části Králického Sněžníku bývá první zastávkou soška slůněte při někdejší horské boudě. Zvláště za zimní inverze se odtud otevírá krásný pohled na Jeseníky a Rychlebské hory. Odtud to už není daleko kolem pramene Moravy na vrchol celého pohoří.

Autor: JAN VÍTEK, Autor vyučuje na Univerzitě Hradec Králové