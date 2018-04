Kolem Korfu s dvěma kráskami

Na každou z nich se naloďuje šestice neopálených suchozemců (po týdnu jsme odcházeli jako mořští vlci) a jakmile je vše připraveno, vyplouváme.

Plachty vzhůru letí

Na motor opouštíme marinu Gouvia a pak už plachty vzhůru letí. Vane nám zlehka do zad a tak stavíme plachty na "motýlka" (Gena – přední plachta - je na jednu stranu a ráhno hlavní plachty je vychýleno na stranu druhou).

Obeplouváme ostrůvek Vidho a pak hned točíme na jih. V dálce nám mizí Kerkira (hlavní město ostrova Korfu) i se svoji dominantní siluetou staré pevnosti. Přestože se počasí netváří úplně optimisticky a občas dokonce spadne pár kapek, vůbec to nekazí úžasné počáteční pocity.

Učíme se správně pojmenovávat věci a úkony (s některými slangovými názvy mám problémy doteď) a hlavně se zdokonalujeme v ovládání plachet. Na pozici kormidelníka se prvního dne téměř stojí fronta, což se koncem týdne, ještě pokud se jelo v nudném bezvětří na motor, říci nedalo.

Večer, v zátoce Petriči, svazujeme obě jachty k sobě, a na dvou kotvách, za nejasného názoru, zda se přes noc zamotají hodně nebo jen málo, nocujeme.



Náš domov Adria

My, co se držíme hesla "Po Evropě se nelétá" jsme po skoro 1800 kilometrech v autě a následných třinácti hodinách na trajektu z Italského Brindisi, docela utahaní a míříme do hajan.

Druhá část naši skupiny, která přilétla z Prahy letadlem a pak nám popisovali jejich dvouhodinový let jako velmi příjemný, načíná první láhev z rozmanité série řeckých vín. (Náklady na autoturistiku se s poplatky za dálnice a trajekt vyšplhaly - při čtyřmi lidmi obsazeném autě- na dvě třetiny letenky. Zvažuji si tuto dvacetihodinovou podobu skrčence pro příště odpustit).

První probuzení na jachtě

V dálce na pobřeží vidíme několik hotelů a dalekohledem pozorujeme hosty, jak se jdou protáhnout na balkon. My se z přídě vrháme do osvěžujících vln a pak za rytmického houpání paluby vaříme kávu k snídani.

Celý den křižujeme proti větru a byl jsem, jako obyčejný suchozemec, velmi překvapený, jak ostře lze jet proti větru. Téměř proti fyzikálním zákonům se několik tun vážící kolos žene někdy rychlostí až 7 uzlů skoro proti větru.



















Pohled z vrcholu stěžně



Večer kotvíme v zátoce na severu ostrova Paxoi a chystáme se za místní kulturou do městečka Lakka. Na kopci se tyčí mohutný maják a tak než usedneme do nějaké místní krčmy, vyšplháme k němu a pořádně se rozhlédneme. Večer je pak ve znamení místních specialit jako jsou musaka, tzatziky, gyros, pita, zeleninové saláty a ryby.

Návrat k jachtě byl ještě o něco veselejší než při cestě do města a to přesně o tmu, která nás obklopovala. Kolébající se vysoké stěžně, každý se stejným malým bílým světlem na vrcholu, nám správný směr neporadí a náš malý nafukovací člun obsazený čtyřmi lidmi má borty proklatě nízko.

Pořád na jih

Ráno uháníme k jihu – pořád. Potkáváme "pravou" římskou galéru. Kýčovitě namalovaná napodobenina, navíc poháněná silným motorem, aby stačila turistům ukázat krásy okolí v co nejkratším čase, mě natolik otrávila, že jsem její fotku okamžitě smazal a nechal místo pro něco přirozeně hezkého.





Vjíždíme do kanálu k městu Levkada

Vjíždíme do dlouhého kanálu, mezi pevninou a Levkádou. Na severním konci ho křižuje most a tak lodě v obou směrech musí čekat vždy na celou hodinu, kdy plovoucí most na pár minut "uhne".

Míjíme stejnojmenné město (Levkáda), ale druhá jachta kotví kvůli místním pamětihodnostem. Pamětihodností je v Řecku nepočítaně, ale tajemný Olymp s vrcholem v mracích je příliš daleko. My dáváme přednost obědu u ostrova Madhouri a potom míříme "navštívit" pana Onassise nebo spíš už jen jeho potomky na privátních ostrovech Skorpion a Skorpidhi.

Plujeme kolem Levkády a pozorujeme její opuštěnou krajinu. Břehy jsou většinou skalnaté a nad vším se vypíná k mrakům 1182 metrů vysoká hora Stavrota. Obeplouváme nejjižnější místo naši výpravy - mys Dhoukato – a tím se začínáme vracet.

Kýl naši jachty končí v hloubce asi metr a půl rozšířením ve tvaru velké nábojnice. Zaručuje, neověřovali jsme v praxi, aby se jachta otočila zpět, ikdyž by si lehla na hladinu.

Zastávka v Preveze

Průliv k městečku Preveza je široký mnohoset metrů, ale jen plavební dráha označená zelenými a červenými bójemi, garantuje hloubku 9 metrů, která je dostatečná i pro velké námořní lodě. Když se pak s takovouto přes sto metrů dlouhou obludou potkáme v úzké plavební dráze, velmi rádi, ač dle pravidel má plachetnice přednost před motorovými plavidly, dostatečně uhneme.

V Preveze navštívíme vyhlídku, památník hrdinům druhé světové války a při hledání místního stylu stravovaní opravdu domorodé centrum, o kterém by se dalo s úspěchem pochybovat: "Toto že je EU?"

Zádí přivázáni k molu a příď zajištěnou na hloubce hozenou a dotaženou kotvou. Je to zvláštní pocit usínat pod hvězdami takto v centru města. V hospodách to žije dlouho, mám dokonce pocit, že v Řecku to i pozdě žít začíná a pak se slaví dlouho do noci. O půlnoci je na nábřeží čilý ruch a v autech a na motorkách stále někdo přijíždí za zábavou.





Opuštěné zátoky jsou balzámem na duši



Ráno, když v devět odplouváme, abychom opustili výheň města a dali si snídani na čerstvém vzduchu na moři, je město tiché a ospalé. Přímo od rybářů kupujeme čerstvé ryby a večer je na několik způsobů připravujeme.

Hodovní tabule je pestrá a bohatá...víno se pije na litry a kostí házíme za sebe jako středověcí rytíři. My je házíme místo psům mořským tvorům. Škoda jen, že je tady v moři tak málo života. Viditelnost je většinou velmi dobrá a na některých místech byla i dvacet metrů, ale kromě skalních útvarů a ojedinělé malé čudli je toto moře totálně "vylovené".

Šnorchlování během plavby

Šnorchlovali jsme minimálně jednou denně a koupali, kdykoliv někdo dostal chuť. Není třeba zastavovat. Za záď přivážeme lano a na něm se může každý nechat vláčet třeba hodiny. Omezujícím faktorem jsou jen dostatečně silné paže, které jak jsme praxí vyzkoušeli neudrží větší rychlost než 5 uzlů. Rychlost mezi 2 a 3 uzly je velmi příjemná pro šnorchlování a tímto pohodlným způsobem jsme prozkoumali několik kilometrů mělčin západního pobřeží jižního Korfu. Jen jsme se drželi lana a pozorovali ubýhající mořské dno.

Výlet se chýlí ke konci. Kolem starobylého jádra města Kerkira se vracíme k našemu domovskému kotvišti. Doplňujeme naftu u obdoby klasické čerpací stanice jen jsou u stojanů delší hadice, vplouváme k našemu stání a naposledy chytáme moorové lano, naposledy rovnáme lana a naposledy večeříme na palubě, naposledy...

JAK ZAČÍT

Na Plavební správě složit zkoušky a získat příslušné oprávnění (Různé kvalifikace opravňují řídit plavidlo do příslušné plochy plachet, síly motoru a vzdálenosti od pobřeží.) Potom už nic nebrání si třeba i z Čech vyřídit pronájem jachty kotvící v nějakém evropském přístavu a ...vezměte si plavky ...můžete vyrazit.

Splnění snu

Pamatuji si, že marina byla pro mě vždy zdrojem romantických snů. Bylo to kdysi v dětství při dovolené s rodiči v Jugoslávii, ale i nedávno - v dospělosti, vždy jsem procházel přístav a obdivoval se oblým křivkám námořních jachet.

Záviděl posádce možnost brázdit širé vodní pláně, navštívit opuštěné, před suchozemci skryté zátoky, v ostrém náklonu rozrážet tříštící se vlny nebo třeba si jen dát kávu na širém moři a užívat si soukromý svého luxusního plovoucího domova.

Sny zmizely a nahradila je realita. Realita krásná a pohádková. Ta už nikdy nezmizí. Zážitky z okolí Korfu a Levkády byly nezapomenutelné.