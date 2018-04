Kolem Česka strojem času v protisměru po 28 letech

Jak Křesťanovu cestu "úplně kolem" naplánoval sovětský počítač

Před 28 lety napadlo kamarády Karla Višňáka a Petra Přikryla, kteří tehdy pracovali v Matematickém ústavu Československé Akademie věd, že by stálo za to objet vlakem republiku - a to v co nejkratším čase, po směru hodinových ručiček, co nejblíže hranicím a nikdy se nevracet zpátky.

Protože tenkrát neexistoval žádný způsob, jak trasu jednoduše naplánovat, vytvořil Karel Višňák na tehdy revolučním sálovém sovětském počítači MINSK 22 program, do kterého naťukal vybrané uzlové body z jízdního řádu. Po dalších opravách pak počítač přechroustal data a za hodinu a půl "vyplivl" rozpis cesty.

Přibrat nakonec do party kamarády filatelisty Vaška Tremčinského a Petra Podskalského a novináře Rudolfa Křesťana, sbalit bágl, zásoby Tuzemáku a vydat se na cestu, pak už byla hračka. První díl z Velké železniční výpravy z Karlových Varů do Karlových Varů z roku 1978 čtěte ZDE.