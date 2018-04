Koledníci vyšli do ulic

17:08 , aktualizováno 17:08

První koledníci v převlecích tří králů začali v olomoucké arcidiecézi obcházet domácnosti, aby do pokladniček vybrali peníze pro lidi v nouzi v rámci Tříkrálové sbírky. Podle mluvčí olomoucké arcidiecézní charity se letos do sbírky zapojilo zhruba 2500 skupinek. Neobvyklá návštěva dorazila i na Moravskoslezský krajský úřad v Ostravě, ostravský magistrát a ostravsko-opavské biskupství. Se zpěvem "My tři králové jdeme k vám..." přišli instituce navštívit Kašpar, Melichar a Baltazar.