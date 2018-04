Kokořínsko - kraj rozlehlých lesů a temných roklí

Harasovský rybník opět napuštěn

K novinkám právě začínající sezony patří opětovné napuštění soukromého harasovského rybníka, který prodělal dvouletou rekonstrukci hráze. "Lidé se mohou těšit, že se tady v letošním roce zase vykoupou," řekl vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Ladislav Pořízek.

Turisté budou mít zřejmě radost i z nového schodiště na přírodní kuriozitu Kokořínského dolu zvanou Pokličky. V dubnu bude otevřena krátká naučná stezka u obce Želízy, kde jsou nyní dokončovány informační panely.

Hrad Kokořín

Nejstarší kokořínskou turistickou atrakcí je hrad s loupežnickou historií Kokořín, který se veřejnosti otevře až o velikonočním víkendu. Hrad bude přístupný denně kromě pondělí. "Žádné změny na hradě nemáme, návštěvníci uvidí to, co viděli v předchozím roce," řekl Jan Smutný. Na Kokoříně správcoval 35 let a letos první rok pomáhá dceři, která po něm službu převzala. Nezměněná zůstává cena 30 (zlevněná taxa 20) korun za prohlídku hradu, nebo jenom 10 korun za vyhlídku z hradní věže.

Rozhledna na Vrátenské hoře

Nejen Kokořínsko, ale pořádný kus české země od Krkonoš až po Prahu lze přehlédnout z rozhledny na Vrátenské hoře. Dosahuje nadmořské výšky 507 metrů a plošina rozhledny je ještě o dalších 25 metrů výše. Kvůli nerušenému pohledu na všechny světové strany je potřeba zaplatit 10 korun (předškoláci zdarma) a vystoupat 126 schodů. Vrátenská rozhledna byla po nezbytné údržbě otevřena uplynulý víkend. Do konce dubna bude rozhledna přístupná jen o sobotách a nedělích, od začátku května až do konce září potom denně.

"Rozhledna stojí v nejpřísněji chráněné části CHKO, proto by její návštěvníci měli být maximálně ohleduplní vůči okolní přírodě," zdůraznil místostarosta obce Nosálov Jaroslav Lampár. Z parkoviště pro auta je na vrch Vrátenské hory 500 metrů, na kole po vyznačené stezce lze dojet až k rozhledně. V jejím okolí je vyznačená dvoukilometrová pěší trasa pro nenáročnou procházku.

Kam na kole?

S rozmachem rekreační cyklistiky začali pracovníci Správy CHKO Kokořínsko v roce 1999 s vytyčováním cyklostezek. První vznikla kolem Vrátenské hory v souvislosti s výstavbou rozhledny. V současnosti je na území CHKO už připraveno celkem 150 kilometrů cyklistických stezek. Letošní premiéru mají čerstvé trasy připravené v severní části chráněné krajinné oblasti převážně na území Českolipska.

Jak se pohybovat po Kokořínsku

"Žádná oblast není uzavřená zákazem vstupu, ale cyklisté by měli jezdit pouze po vyznačených trasách a automobilisté respektovat zákazy vjezdu a parkování," uvedl Pořízek. Právě neukázněnost řidičů ho velmi trápí. "Největší starost s nimi bývá v okolí hradu Kokořín, kde budou i letos naši pracovníci ve spolupráci s policisty pravidelně a přísně kontrolovat dodržování místního zákazu parkování a vjezdu do lesa," varoval Pořízek.