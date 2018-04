Kokořín konkuruje prezidentům v Jižní Dakotě

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT Ideální je cesta autem. Hlavní silnice vede do Mělníku a odtud dál do Liběchova. Možné je cestovat i autobusem. Například z Prahy vede přímá linka z Nádraží Holešovice, cesta trvá asi tři čtvrtě hodiny. TIPY NA DALŠÍ VÝLETY Chtělo by se napsat, že výlet za skalními výtvory by nebyl úplný, pokud byste nenavštívili i liběchovický zámek. Vždyť právě odsud vyrážel Václav Levý do okolní přírody a tesal do skal své výtvory. Jenže zámek zatopila v roce 2002 povodeň a v současnosti je pro veřejnost zavřený. Pokud byste tedy chtěli spojit výlet na Čertovy hlavy s nějakým hradem nebo zámkem, zastavte se v Mělníku. Kromě krásného zámku můžete navštívit i zámecké vinařské sklepy. Více ZDE. KDO BYL VÁCLAV LEVÝ Narodil se v roce 1820 v Nebřežanech u Kralovic. Zpočátku byl řezbářským a sochařským samoukem, v libochovickém zámku pracoval nejspíš jako kuchař a brzy si získal pověst šikovného lidového řezbáře. Majitel zámku Antonín Veith rozpoznal Levého talent a podporoval ho. "Skutečně nebylo mnoho potřeba k tomu, aby Levý hrubým špičákem, dlátem a kladivem dopověděl tvary ve kalách již napovězené, které člověku přímo vnucují určité představy," napsala Marie Černá v knize o Václavu Levém. Veith pak Levého poslal na studia do Mnichova. Poté žil Levý především v Římě. Po návratu do Čech byl prvním učitelem J. V. Myslbeka. Kromě skalních plastik u Liběchova vytvořil například sochy svatých v pražském kostele Karla Boromejského nebo sousoší Adam a Eva, což je jeho nejslavnější dílp. Zemřel v roce 1879 v Praze.