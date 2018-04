Kohútka: malé a milé středisko v Javorníkách se super černou

soutěžTE o 10 skipasů do Skicentra Kohútka - soutěžTE o 10 skipasů do Skicentra Kohútka - ZDE

Sníh je tu prý vždycky, i když letos to paradoxně bylo, jak nám řekl jeden z šéfů centra Miroslav Maczko, skoro nejhorší. Zatímco všude sněžilo, tady pršelo. Minulý týden ze středy na čtvrtek ale konečně napadlo na vrstvu technického sněhu 20 centimetrů prašanu a podmínky byly ideální.

Kde vyrostla slavná lyžařka Olga Charvátová

Hlavní atrakcí je parádní černá sjezdovka, homologovaná FIS, jedna z mála na Moravě. Velká Kohútka je dlouhá 850 metrů a dostatečně široká, v horní pasáži 200 metrů, ve spodní 100 metrů. A je tak prudká, že se musí upravovat rolbou zavěšenou na navijáku. Právě tady kdysi vyrostla jedna z nejslavnějších českých lyžařek Olga Charvátová, bronzová medailistka z olympiády v Sarajevu.

Kohútka ale zdaleka není jen pro milovníky prudkých svahů, středisko nabízí sjezdovky různých obtížností pro všechny lyžaře včetně dětí.

Další výjimečností je, že jako jedno z mála středisek v Česku je Kohútka situována na vrcholu, nikoli v údolí. Zjednodušeně přijedete autem na parkoviště, nazujete lyže a vrhnete se do propasti.

Modernizace za 150 milionů

Kohútku se vyplatí navštívit i kvůli velké modernizaci, kterou toto centrum právě prošlo a na niž jsou místní opravdu pyšní. Celkový náklad byl 150 milionů korun, zhruba třetina se zaplatila z fondů EU. Za poslední rok to byla největší investiční akce do lyžování v České republice.

Kromě nové čtyřsedačky se pořídily nádrže na akumulace vody o kapacitě 20 000 kubíků, nový zasněžovací systém Techno-Alpin z Jižního Tyrolska - prozatím 15 děl a plnoautomatický systém. A konečně nová rolba s navijákem a moderní odbavovací systém Ski Data.

Díky modernizaci se v poslední době i o víkendech čeká maximálně do deseti minut.

Lyžaři tu najdou i kouzelnou přírodu, kopce s lesy, pro běžkaře pak nádherný Javornický hřeben, odkud jsou za dobrého počasí skvělé výhledy na Slovensko.

Tradiční pohostinnost a výborná kuchyně

V neposlední řadě, na otázku proč by do střediska, kam dnes jezdí hlavně Moraváci a Slováci, měli přijet třeba i lyžaři z dalekých Čech, vám tu řeknou, že zde každý najde to nejdůležitější - tradiční moravskou pohostinnost.

Přímo u horní stanice sedačky stojí horský hotel Kohútka se 160 lůžky a restaurací pro lyžaře. Lyžař se nají do 100 korun. Jako hlavní speciality tu nabízejí borůvkové knedlíky sypané tvarohem a cukrem a přelité máslem. A pochopitelně také vepřo-knedlo zelo, brynzové halušky a halušky se zelím.

U vrcholové stanice lanovky se letos také otevřel nový skibufet Kurník. Mají tu pizzu asi za 60 korun, klobásy, párek v rohlíku, svařák, grog, čaj i kafe. A pochopitelně zdejší národní nápoj - slivovici.

Nabízené služby

Celkem je na pohoří okolo 500 lůžek, v okolí do 15 km pak dalších 1500.

Parkování v Kohútce zajišťuje velké centrální parkoviště pro 250 aut nahoře přímo ve středisku, další parkoviště pro 200 + 300 aut slouží v údolí Vranča, odkud jezdí pravidelně kyvadlově skibus k dolní stanici lanovky.

Přímo na centrálním parkovišti najdete půjčovnu s celým zázemím - servisem i školou GO!, kde je připraveno 12 učitelů.

A co tu nemají? Snow park, jehož případnou výstavbu komplikuje fakt, že středisko se rozkládá v druhé zóně CHKO.

Do budoucna by se tu chtěli zaměřit i na léto. Postavit tenisový kurt, multifunkční hřiště, opičí dráhu. Na další zimní sezony pak plánují ještě dětský lyžařský park s kobercem, parkovací dům a hlavně chtějí kompletně dobudovat systém zasněžování, který zatím pokrývá přes 50 procent střediska.

Kohútka Nadmořská výška: 715 - 913 m

Počet lanovek/vleků: 1/5

Sjezdové tratě: 6,6 km

Běžecké tratě: 18 km

Přepravní kapacita: 6240 lidí za hodinu

Zasněžování: 3,5 km (53%)

Celodenní jízdné dospělý/dítě v hlavní sezoně: 430 Kč/320 Kč

