Kobra za 3 000, pět chodů za 300 korun! Vítejte v hadí restauraci

Většinu hadích restaurací najdete na hanojském předměstí Le Mat, kam za vyhlášenými specialitami jezdí především bohatí Vietnamci. Hadí delikatesy totiž nejsou levné.

Třeba vypasená kobra, která patří k vrcholům zdejší kulinární nabídky, vyjde podle velikosti na dva až tři miliony dongů. Tedy v přepočtu na nějaké dva až tři tisíce korun. Menší a obyčejnější hadi (většinou užovky) se dají pořídit za zhruba 600 korun. Za tuto cenu vám připraví i celé hadí menu, skládající se z osmi až deseti chodů. A pokud zaplatíte jenom 300 korun, dostanete degustační menu o pěti chodech.

Samotný začátek hostiny je velmi působivý. Po zabití hada kuchař nejprve zachytí jeho krev do sklenice. Pak zkušeným grifem rozřízne žiletkou hadí "břicho" a vyjme z těla ještě tlukoucí srdce, které se položí na malou mističku.

Tento "set" doplněný sklenicí rýžového vína se pak servíruje jako první chod a je většinou určen nejváženějšímu hostovi u stolu. Hadí krev se smíchá s rýžovým vínem, do kalíšku se hodí srdce a pak se tento zvláštní aperitiv vypije, respektive spolkne.

Nic pro ženy

Na předměstí Hanoje, přibližně osm kilometrů z centra, funguje zhruba dvacet hadích restaurací, jejichž nabídka je víceméně obdobná. Přestože se zde čas od času objeví dobrodružně naladění cizinci, hadí restaurace slouží především místním, kteří věří, že hadí maso dodává organismu vnitřní sílu a navíc má afrodiziakální účinek.

Pohádka o princezně Vietnamská tradice pojídání hadů je velmi stará, místní hadaři rádi připomínají událost z 11. století, kdy princeznu při koupání unesl z řeky obrovský had. Zachránil ji chudý mladík, bydlící na břehu řeky, který hada zabil. Za to dostal od krále nejen spoustu klenotů, ale také území, na kterém dnes stojí vesnice Le Mat. Na oslavu této tradice se ve vesnici (dnes už na předměstí Hanoje) každý rok pořádá taneční festival. Začíná vždy 23. den třetího lunárního měsíce – letos zhruba v polovině dubna).

Konzumace hadího masa je ostatně z 99 procent výhradně mužskou záležitostí. Nejčastěji sem chodí bohatí podnikatelé, kteří chtějí hadí hostinou oslavit významné životní výročí či mimořádně úspěšný obchod.

Hned na první pohled je jasné, že nejde o normální restauraci. Na jedné velké stěně jsou vystaveny desítky obrovských sklenic naplněných rýžovým vínem, ve kterém jsou naloženy kobry, škorpióni, mořští koníci, žáby a spousta další havěti.

Z jedné z nich se také nalévá aperitiv, který zahajuje netradiční hostinu. Vedle sklenic stojí několik klecí, které připomínají domácí králíkárnu – ale v trávě uvnitř žijí hadi připravení na porážku. V přízemí jsou ještě speciální velké klece, v nichž mají největší specialitu – kobru. A také je zde otevřená kuchyň, kde se celé hadí menu připravuje.

Jako luxusní kuřecí

Ve většině hadích restaurací mají vytištěné menu v angličtině, což je dobře, protože jinak anglicky nemluví téměř vůbec. Na talíři jídla paradoxně nevypadají nijak zvláštně. Nepřinesou vám celého grilovaného hada, ale vždy pár kousků masa, připravených podle daného receptu.

Na začátek netradiční hostiny se servíruje hadí krev a hadí srdce. Za hady a štíry naložené ve víně zaplatíte minimálně 200 korun, některé sklenice však stojí i několik tisíc.

Po spolknutí syrového srdce v hadí krvi (není zas tak velké, takže spolknout jde) se už servírují víceméně standardní hadí jídla. Třeba kousky hadího masa zabaleného do bylinek a osmaženého ve woku, tradiční jarní závitky plněné hadím masem, hadí karbanátky a tak dále.

Jediným dalším výstřelkem je snad smažená hadí kůže, která chutná tak trochu jako krekry.

Před odchodem vám ještě nabídnou ke koupi láhev s nakládanými hady (a dalšími zvířaty) v rýžovém víně – většinou v tradiční láhvi Hennessy (stojí od 100 tisíc do 200 tisíc dongů, tedy zhruba sto až dvě stě korun). Všichni jsou přesvědčeni, že tento zvláštní nápoj má mimořádně příznivé a léčivé účinky na lidský organismus. Ale pozor, pokud si ji koupíte domů, můžete mít problémy při příletu do Česka. Dovoz těchto suvenýrů do České republiky (respektive do celé EU) je už několik let zakázán. A tak záleží na štěstí a libovůli celníků.

Pokud se zbavíte předsudků, tak had chutná velmi dobře. Vzdáleně připomíná kuřecí maso, ale je šťavnatější a také pikantnější.

Ale hadi nejsou zdaleka jedinou kulinářskou kuriozitou, kterou Vietnamci milují. V Hanoji se běžně dají koupit pečení psi, smažení cvrčci, želvy, žáby či medúzy, na jihu Vietnamu jsou oblíbení zase pečení ještěři, v deltě Mekongu se konzumují také netopýři či krysy.