Ko Samui: kokosový ostrov plný úsměvů

Přestaňte se na chvíli štvát za vánočními dárky a zkuste si vysnít ráj. Co ve své fantazii vidíte? Bílé písčité pláže, romantické zátoky, průzračné teplé moře, dobré pití, příjemný stín kokosové palmy? Exotické chutě a vůně. Co dál? Divokou přírodu? Džungli plnou tropických rostlin, skály a vodopády? Tak to je Ko Samui, jeden z nejromantičtějších ostrovů na světě.