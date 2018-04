Ko Chang: kde život je pláž...

Zajímavé tipy RYBÁŘSKÁ VESNICE



Vesnice Bang Bao je romantika sama - dokud nenakouknete do domků, jež stojí nad mořem na kůlech. Jsou dřevěné a vypadají jako před sto lety. Chodí se po molech, všude se suší sítě, voní smažené ryby a místo závěsů tam mají mušličky navlečené na šňůrkách. Vnitřky domů, to už je jiná! Sedačky, televize. Na jedné zdi je vidět, jak si v tropech představují romantiku: mají tam fotografii zasněženého Matterhornu a jakési vesničky s rybníkem, husami a kostelíkem. Vypadá to česky nebo bavorsky.



JAK HOUPE SLON



Nejkrásnější pohled na svět je ze sloního hřbetu, poopraví autora známého výroku ten, kdo si vyjede na slonovi. Slon se pohupuje jako bárka a kráčí vpřed jako parní válec. Ani rychlost není větší. Aspoň si stihnete trhat tropické ovoce přímo ze stromů. Ale většinou je budete stejně muset odevzdat svému slonovi, protože je mlsný a věčně hladový. Když se vrátíte, nespěchejte pryč: ve sloním útulku mají i slůně jménem Charlee, které hraje na harmoniku, dělá stojku na předních a líbá ruku.



DŽUNGLÍ K VODOPÁDU



Když člověk konečně přijde k vodopádu Klong Prao, řekne si, že už viděl větší. Ale tenhle má výhodu: pod ním je krásná tůň se sladkou vodou, kde se ochladíte, protože k vodopádu jdete džunglí. Vede tam sice stezka, ale pokud člověk nechce vyrazit do opravdového pralesa, získá aspoň dojem, jak taková džungle vypadá.



ŽIVOT JE PLÁŽ



Když ležíte na pláži, nevíte, jestli se máte koukat na moře, nebo do vnitrozemí. Obojí vypadá dost dobře. Pravda je, že Ko Chang má jedny z nejhezčích pláží Thajska. Jedna z nich, zvaná Pláž bílého písku, patří prý dokonce k desítce nejlepších na světě. Ale byly tam i hezčí. V každém případě vždy máte jistotu, že nemusíte nikoho překračovat, protože tam nikoho nepotkáte.



JÍDLO



Na Ko Changu mají nejlepší jídlo na světě. Logika věci je jasná: říká se, že thajská kuchyně je úplně nejlepší na světě, tady však měli nejlepší jídlo, na jaké jsme v zemi narazili. Bylo ostré, ale zase ne tolik. Většinou to byly dary moře a ryby a rafinované sladkosti.



JAK SE TAM DOSTAT



Na ostrov jezdí několikrát denně trajekt z pobřežního města Trat. Plavba trvá asi dvacet minut. Do Tratu se lze dobře a pohodlně dostat z Bangkoku. Na Ko Chang si mohou na výlet vyjet turisté, kteří tráví dovolenou na ostrově Ko Samet či v Pattáji. Pokud jde o české turisty, pobyt přímo na Ko Changu nabízejí Čedok, Siam Travel, Marco Polo a Eso Travel.