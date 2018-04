Kněz a křtitel v Karibiku

Vysoké postavy, s pečlivě zachovanou češtinou a moudrým, laskavým chápáním světa kolem něj, mě tam seznamoval s domorodci a končinou, proslulou produkcí zejména muškátových oříšků. Končinou též příkladně fotogenickou, kde třeba z jednoho kopce lze jedním směrem vidět pláž bělostnou a druhým směrem černou zásluhou sopečného popele.

Jen černě se dal posuzovat politický stav věcí v této od roku 1974 nezávislé republičky. Přítel Kadlec vysvětloval: "Ze začátku se dostala moc do rukou polovzdělaných odborářů. Na papíře demokracie, ale ve skutečnosti diktatura jednoho muže. Samozvaný vůdce Eric Matthew Gairy posiloval policii negramotnými, zaostalými stoupenci, kteří terorizovali hlavně mládež. Zatčené nutili jíst šváby, strkali jim hlavy do záchodové mísy. Došlo též k organizování speciální stranické milice, nejvíc se vyznamenal takzvaný Mongoose Gang, propuštění kriminálníci, kteří za peníze terorizovali poctivé lidi. Přitom Gairy byl velice pověrčivý, bál se, že mu nepřátelé ublíží čarodějnictvím.

Děti ve školách se musely modlit rouhavé modlitby, které on sám složil. Nenáviděl zejména nás, kněze dominikánského řádu, hrozil nám, že nás z ostrova vyžene." K tomu však nedošlo, poněvadž jednoho rána na jaře 1979, když Gairy byl v New Yorku u OSN přednášet o UFO, jeho zvlášť oblíbeném tématu, na Grenadě se uskutečnila revoluce a Gairyho režim byl smeten. V čele nové vlády a hnutí JEWEL stál v Anglii vzdělaný Maurice Bishop.

"Znal jste ho?" ptám se. "Samozřejmě. Jeho děti chodily do katolických škol, ač mohly do dobrých státních škol. To JEWEL bylo původně hnutí pro mravní a hospodářskou obrodu na křesťanských základech. Kdysi Gairyho policie zbila Bishopa, že měl zlomenou čelist a jiná zranění. Bishopova manželka telefonovala k nám do kláštera o pomoc, kterou jsme poskytli a sehnali lékaře. Když se ale pak tito idealisté dostali k moci, rychle se to zvrtlo."

Věru ano. Bishop začal vydávat zákony vlastním jménem jako absolutní monarcha. Za mřížemi přibývalo politických vězňů, včetně tzv. "soukromých", na Bishopův příkaz, a tak se stali jeho vlastnictvím. "V té době jsem působil jako vězeňský kaplan," řekl Kadlec, jehož telefonní hovory byly odposlouchávány a dopisy, včetně těch mých z USA, otvírány. Idealisté se transformovali v marxisty-leninisty, "bratři" se stali soudruhy, ač "sestry" se nestaly soudružkami. Nejbližším spojencem, rádcem a vzorem se stala Kuba a Sovětský svaz.

V září 1983 však došlo k vnitrostranické rozmíšce a zastřelení Bishopa. Jeho milenka a ministryně školství Jacquelina Creftová byla utlučena k smrti. Noví, ještě radikálnější vládci Bernard Coard a Hudson Austin uvrhli celý národ do domácího vězení. Krizi vyřešil Reagan, jehož invaze ostrova pobouřila nejen země tamějšího tábora míru, ale naprostou většinu členů OSN. Ale Grenaďané se radovali, a dokonce požádali, naštěstí zcela neúspěšně, o připojení k USA. Američtí agresoři se zmocnili mnoha dokumentů. Několikakilový sborník mám doma. Doklady o zásobách zbraní, jichž se na ostrově shromáždilo (též zásluhou Čechofrachtu) daleko víc než v celé karibské oblasti dohromady. Seznamy zatčených a jejich politické hodnocení. Přes nos praštila nepřirozenost jazyka o třídním boji, maloa velkoburžoazii, o vyztužování zakalenosti tam, na kdysi harmonickém ostrůvku, kde se skoro každý s každým zná. Dokument též obsahoval policejní zprávu o Bernardu Kadlecovi z Československa pro jeho ideologicky nežádoucí názory a činnost.



Autor je spisovatel a cestovatel