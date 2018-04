Velká světová knedlíková válka. Který národ dělá ty nejlepší?

Bramborový, houskový, karlovarský, špekový, chlupatý. Česko je tradiční baštou knedlíků a když přijdete do běžné hospody, polovina jídel se podává s knedlíky. Výborné knedlíky připravují také Bavoři, Rakušané či Tyroláci. A všichni se přou o to, kdo vlastně knedlíky vymyslel.

Knedlík jako buchta

Na patentový úřad knedlíky nikdo nepřihlásil, ale už podle slova je zřejmé, že v boji o prvenství budeme mít těžké soupeře. Byť slovo knedlík zní tak hezky česky, je bohužel převzaté z německého Knödel.

Koule, válce či šišky vařené v osolené vodě a často naplněné dalšími dobrotami, se původně pekly podobně jako buchty. Na úplném začátku je kuchaři připravovali především z masa, jež se spojovalo luštěninami či namočeným pečivem.

Až někdy před 300 lety se začaly knedlíky připravovat z mouky a zhruba před 200 lety také z brambor, které po importu z Ameriky sloužily hlavně jako krmivo pro dobytek.

Experiment s mikrovlnkou

Každý kraj, každá rodina i každá kuchařka má svůj vlastní recept, trochu jiný grif a jiný poměr surovin. Zřejmě nejoriginálnější recept představil českým divákům před časem televizní kuchařský všeuměl Láďa Hruška, který dokáže knedlíky vykouzlit za pouhých osm minut v mikrovlnce, navíc v překvapivém tvaru tradiční české bábovky. Pokud nemáte co dělat, určitě si to vyzkoušejte. My se ale raději vydáme do regionů střední Evropy a představíme si nejzajímavější knedlíkové exempláře.

Jeden a dost

Jestliže Češi mají rádi svíčkovou se šesti, případně s osmi, ve Vídni se často servíruje jen jeden velký kulatý knedlík, jehož základem je houska. Navíc se nevaří ve vodě, ale v páře zabalený do ubrousku, díky čemuž není na povrchu slizký, nýbrž suchý. Mnoho kuchařek knedlík dochucuje petrželkou, případně muškátovým oříškem. Vídeňský knedlík se servíruje k mnoha pokrmům, velmi oblíbený je jako doprovod u nás již téměř vymizelého pajšlu na smetaně.

Bratříčkem vídeňského knedlíku je knedlík karlovarský, kde také převažuje houska a pro lepší chuť se přidávají nasekané bylinky. Ale ani ten se nedělá kulatý, nýbrž jako klasická šiška.

Nasládlý perníkový knedlík z restaurace Kaskáda ve středočeském Liběchově Kulatý rakouský knedlík v výborným gulášem ze zvěřiny v malé vesnické hospůdce v Burgenlandu

Knedlík s klobásou

V Tyrolsku jsou oblíbené nejen kulaté špekové knedlíky, ale také knedlíky sýrové či špenátové, které se často podávají samotné jako hlavní jídlo. Jednou z oblíbených pochoutek na obou stranách Tyrolska (tedy jak v Rakousku, tak v Itálii), je kulatý knedlík servírovaný s jemnou klobásou a notnou porcí kyselého zelí. Vydatná svačinka.

U nás mu konkuruje špekový knedlík ze Slezska, připravený z brambor, hrubé mouky, krupice, vajec, housky a slaniny, který se jí s klobásou, kyselým zelím a smaženou cibulkou.

Pozdrav z Jižního Tyrolska. Kombinace špenátových a sýrových knedlíků Střední Evropa se může hádat o vynález knedlíků, ale v Číně je vařili dávno před příchodem praotce Čecha na Říp.

Lišky a perník

„Tři největší knedlíkové úlovky? Pokud bych měl zůstat ve střední Evropě, tak to bude asi pečené vepřové koleno s hutnou omáčkou a bramborovým knedlíkem v malé vesničce nedaleko Mnichova, potom moje oblíbená klasika v podobě opečených knedlíků s liškovým ragú v Burgenlandu a nakonec králičí svíčková s famózním perníkovým knedlíkem, kterou vykouzlil šéfkuchař restaurace Kaskáda v Liběchově,“ vypočítává cestovatel Jan Stach své největší knedlíkové zážitky. A dodává, že největší knedlíkové překvapení stejně zažil v Asii, hlavně v Číně.

Jak se zrodil knedlík

Právě Čína je pokládána za místo zrození knedlíků, neboť podle historiků se právě v Říši středu objevily knedlíky úplně poprvé, někdy ve třetím století našeho letopočtu. A jsou zde populární dodnes. Říká se jim dim sum, mají spoustu tvarů a desítky různých náplní. V některých bývá vajíčko, v jiných najdete párek, kuřecí maso, pálivou vepřovou směs nebo jen zeleninu.

Podávají se v malých krabičkách, většinou po dvou či po čtyřech a rodina si vždy objedná více, klidně i deset krabiček, aby každý ochutnal co nejvíce různých knedlíků.

Knedlík na curry

Další zemí, kde by Čech knedlíky asi nehledal, je Indie. Nicméně i tady jsou knedlíky, kterým se říká kofta, mimořádně populární. Existuje mnoho různých variant, většinou se připravují z bramborového těsta ochuceného sýrem či zeleninou. Nejoblíbenějším knedlíkovým jídlem je malai kofta, tedy sýrové knedlíčky podávané s výtečnou a samozřejmě pikantní curry omáčkou.

Vzkaz děvčatům

A na závěr ještě skok domů. Přestože Wikipedie u hesla knödel uvádí, že česká dívka není připravená na manželství, dokud neumí vařit knedlíky, dávno už to neplatí. Alespoň v Praze ne, kde dívky sice zvládnou připravit kuskus či bulgur, ale poctivý knedlík, ať už houskový či třeba chlupatý, je nad jejich síly. A to je škoda, neboť například chebské pečené knedlíky připravované ze směsi mouky, pečených a syrových brambor, které hospodyně pekly se škvarky na sádle, patří k zapomenutým delikatesám.