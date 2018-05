V Austrálii se množí útoky klokanů na turisty, kteří je chodí krmit

„Co byste označili na největší atrakci v našem regionu, obzvlášť pro batůžkáře? Není to ani jezero, ani hory, ani žádné jiné podobné místo. Jsou to klokani z nemocnice Morisset. A je to pochopitelné, park morissetské nemocnice je jedno z mála míst nedaleko Sydney, kde s velkou pravděpodobností narazíte na klokany,“ vysvětluje na začátku svého videa poslanec Greg Piper, který se rozhodl návštěvníky nemocnice varovat před krmením klokanů.

V poslední době totiž dochází k četným zraněním turistů, kteří byli od klokanů kopnuti nebo ošklivě poškrábáni. „I když jsou klokani roztomilí, jsou také schopní způsobit zranění,“ vyjádřil se Piper pro server BBC. Problém se podle jeho slov vystupňoval v posledních letech díky prudkému nárůstu počtu turistů. „Všechno změnily sociální sítě, tvrdí.

Na Instagramu, Facebooku a blozích se totiž začaly objevovat „zaručené“ tipy na parádní selfie s klokanem. Podle Pipera tak začalo jezdit do Morissetu až tři tisíce lidí každý týden.

Turisté sami o sobě až takový problém nejsou. Jde jen o to, že všichni chtějí klokany krmit. A to i přes varovné cedule přímo v zahradě nemocnice. Klokani se totiž naučili jídlo od návštěvníků vyžadovat, a proto se stávají nebezpečnými. „Nechci obviňovat turisty. Je to spíš otázka jejich lepšího vzdělávání,“ tvrdí Piper.

„Nevěděli jsme, že bychom je neměli krmit. Dělali to tak všichni, a tak jsme si mysleli, že to je v pořádku,“ řekla serveru BBC Anita Bielaszka, která sama útok klokanů v Morissetu zažila. „Jeden z velkých klokanů na mě zaútočil a všechny to vyděsilo. Lidé vzali své děti a běželi pryč“. Ona sama utrpěla ošklivý škrábanec na noze.

Australský poslanec tak prosí turisty, aby se kromě krmení v zahradě nemocnice vyvarovali i kontaktu s velkými klokaními samci.