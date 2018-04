Klöch: malebné Rakousko, jak ho neznáte

Klöch v samém cípu jihovýchodního Rakouska u slovinsko-maďarských hranic připomíná bez přehánění ráj na zemi. Je tu slunce a teplo téměř jako v subtropech. Bujná, divoká vegetace. Úrodná kukuřičná a dýňová políčka se střídají s lány slunečnic, pastvinami a hustými smíšenými lesy. Nejsou tu žádné Alpy, nejvyšší kóta široko daleko, Stradner Kogel, má 600 metrů. Ale také žádná rovina, krajina se ježí tisíci strm ými kopečky osázenými vinohrady. Taky tu jsou termální lázně, Bad Radkersburg, či Bad Gleichenberg, kde se léčí revma a další nemoci pohybového ústrojí. A romantické hradní zříceniny a hrady jako Klöch, Kapfenstein, K ornberg či Riegersburg. Pitoreskní historické městečko Bad Radkersburg přímo na slovinských hranicích s krásným mariánským sloupem a radnicí. V Klöchu jakoby se zastavil čas. Nikdo tu nikam nespěchá. Je tu pokoj a klid - do nejbližšího velkého města, Štýrského Hradce, je odtud přes hodinu jízdy. Netlačí se sem tisíce horolezců a vyznavačů horské turistiky. Kolem Klöchu se nezdolávají alpské velikány. Tady se skutečně odpočívá a nabírá energie ze slunce a darů země. A je tu i podstatně levněji než ve známých alpských oblastech T yrolska či V orarlbergu. Ale to hlavní je víno, víno a zase víno. V inice šplhající do prudkých strání a vzápětí padající do krásných údolíček s potoky. V inné sklípky a vinotéky plné archivních vín. Nejkrásnější okamžiky jsou pak v podvečer při západu slunce v jedné z vináren krčících se jako orlí hnízda na vršcích nad Klöchem. Z otevřených teras Hochwarthu, kde neustále provívá vlažný vánek, jsou nádherné výhledy do romantického kraje. Samozřejmě u sklenice dobrého vína nejlépe vyhlášeného Klöchského tramínu - a studené mísy z rozličných druhů šunek, sýrů, zeleniny. Dovolená v Klöchu je pestrá, aktivní a přitom pohodová. Pro rodiny s dětmi, pro starší páry toužící po klidných procházkách s výhledy do krásného kraje,pro mladé dvojice lačné romantických zákoutí. Ale také pro milovníky horských kol, kteří se tu mohou celé hodiny šplhat serpentinami mezi vinohrady do strm ých kopců a pak zase závratnou rychlostí se během minuty zřítit zpět do údolí. A kdo si na to netroufá, m ůže zůstat s kolem v údolí a šlapat volným tempem malebným krajem od vesničky k vesničce podél potoka, kolem s péčí opatrovaných božích muk. A dojet třeba až k nedalekému Liebmann See u Bad Radkersburgu, malému jezeru s vysokým vodotryskem uprostřed, kde je voda čistá a teplá. Ideální pro našince je navštívit tuto kouzelnou oblast při cestě na Jadran. Stačí odbočit z dálnice kousek před před Štýrským Hradcem u Gleisdorfu na Feldbach, pak se dát k lázním Bad Gleichenberg. A už jste skoro tam. Po klikaté silničce,která neustále stoupá a zase klesá, minete hrad Kapfenstein, pak přijde malebná St. Anna. T o už jsou všude okolo samé vinice. Zbývá ještě T ieschen a pak už je Klöch. Jistěže stačí tím pohádkovým krajem jen projet, sem tam se zastavit a pokochat se krajinou. Ale je to skoro hřích. Stojí za to přespat dvě, tři noci třeba v klidném penzionu Klöcherhof u Domittnerů, kde se nosí smažená kuřata a další místní speciality do zahradní restaurace nezvykle přes silničku. Hned vedle tu mají pro děti klouzačky a prolézačky a pískoviště a traktůrky a vozítka, tak jak už to dnes v Rakousku všude tam, kde tráví dovolenou rodiny s dětmi, bývá skoro zákonem. Nahoře v prudkém kopci nad údolím je pak očím nezvaných skryt bazén s křišťálově čistou osvěžující vodou, odkud jsou zase ty úžasné výhledy do kraje. A večer nezbývá než koštovat z místního vinného sklípku již zmíněný proslulý Klöchský tramín, Müller T hurgau, Sämling 88, Sauvignon, Vlašský ryzlink... Po třech dnech zjistíte, že i to je málo. Že se tu dá tolik vidět a tolik dělat - třeba v Gruisle, malé osadě za kopcem, na Hatzlově statku jezdit na koních, v Oberpurkle navštívit pštrosí farm u, nebo v širokém okolí objevovat typickou tradiční výrobu - třeba dýňového oleje nebo včelího vosku.Za noc na osobu v Klöcherhofu dáte 300 šilinků, za týdenní pobyt s polopenzí 2900. Děti do pěti let to mají zdarma, do dvanácti platí polovinu.Od jara do podzimu. V kraji kolem Klöchu málo prší a říká se, že tam je nejstálejší počasí v Rakousku.Hezké historické městečko Bad Radkersbrug, do kterého je to z Klöchu deset minut jízdy autem. »Dýňový« mlýn Drauchner u Schmidů, kde se už po generace lisuje z dýňových zrn delikatesní dýňový olej do zeleninových salátů. Výrobnu včelího vosku u Hödlů, kde se vyrábějí základny pro včelí plástve, ale i svíčky z pravého včelího medu.