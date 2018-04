Klínovec, lyžařská perla Krušných hor

soutěž o 10 skipasů Odpovězte na 3 otázky a vyhrajte skipas do Skiareálu Klínovec.

Reportáž ze Ski areálu Klínovec začnu netradičně. Až sjedete červenou sjezdovku Přemostěnou, zastavte se dole v bufetu a dejte si klobásku. Troufám si říct, že lepší na českých horách nedostanete. Stojí sice padesát korun, ale je famózní, skutečně masová a obří.

Mimochodem - bufetů a restaurací napočítáte v resortu devět. Ani to však nestačí, ve špičce o víkendech tu bývá opravdu nabito a tvoří se fronty. Až se zrekonstruuje restaurace na vrcholu, která je nyní zchátralá, stravování na sjezdovkách na Klínovci bude o dost jednodušší.

Největší zimní resort Krušných hor ale za návštěvu určitě stojí. Místní lesy se už dávno vzpamatovaly z kdysi děsivého průmyslu v okolí a patří mezi nejhezčí v republice. Délka sjezdovek sice není bůhvíjaká, ale lehce přes deset kilometrů k unavení nohou celkem stačí. Ideální je zajet si sem ve všední den, minulý pátek dopoledne jsem tak učinil a na svazích nás bylo deset.

Ski areál Klínovec disponuje pěti červenými sjezdovkami, pěti modrými a jednou černou. Nejstarší jsou pisty nazvané "U zabitýho" a "Dámská", první závody ve sjezdovém lyžování hostily už na konci první poloviny dvacátého století.

Vrchol kopce leží ve výšce 1244 metrů nad mořem, takže o sníh nebývá nouze. Středisko, kterému dominuje televizní vysílač obalený do sněhu, navíc zvládne téměř 80 procent sjezdovek pokrýt umělým sněhem. Všechny pisty jsou dostatečně široké a dobře upravené, takže si tu užijí i nároční lyžaři či snowboardisté bez obav z kličkování mezi začátečníky.

Mládež na snowboardech má k dispozici slušný Óčko Snowpark s několika zajímavými překážkami. Rodiče s malými dětmi můžou využít lyžařský miniareál pro nejmenší s vlekem zdarma. Mají také možnost umístit ratolesti do dvou lyžařských škol v dětském ski parku.

Klínovci lze vytknout jedna věc, za to celkem podstatná. Nezkušené lyžaře a snowboardisty může zaskočit pouze jedna sedačková lanovka. Z červené sjezdovky "Pařezovka" navíc vede na vrchol poněkud "kopací" poma, na které se především lehčí sportovci na startu trošku proletí vzduchem. To samé se opakuje na černé "U zabitýho", ale tu brázdí jen otřelí a těm by "kopák" neměl vadit.

Ceny permanentek jsou srovnatelné s obdobnými areály po republice. Dospělí za celodenní lyžování zaplatí v hlavní sezoně 530 korun, děti 400. Za šestidenní skipas dospělí zaplatí 2490 korun, děti 1750 korun. Děti do 100 centimetrů výšky jezdí zdarma.

Ski Klínovec Nadmořská výška na vrcholu: 1244 m

Počet lanovek/vleků: 2/9

Sjezdové tratě: 30,1 km

Běžecké tratě: 35 km

Přepravní kapacita: 7390 os./hod.

Zasněžování: 80%

Celodenní jízdné dospělý/dítě: 530/400

Užitečné weby: www.zima.klinovec.cz; www.bozidar.cz Skiareál Klínovec leží 120 km západně od Prahy, v blízkosti hranic s Německem.

