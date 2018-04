Klíněnka decimuje na Jihlavsku kaštanová stromořadí

Mezi nejkrásnější stromy u nás patří kromě kaštanů, dubů samozřejmě i lípa.

Klíněnka jírovcová zdecimovala v těchto dnech téměř všechna kaštanová stromořadí i jednotlivě rostoucí stromy na Jihlavsku. Obdobná situace je podle odborníků z rostlinolékařské správy v celé republice. Housenky už druhé letošní generace drobného motýla totiž vyžraly listovou hmotu, listy odumírají a nevyvinuté plody opadaly. Při přemnožení napadá klíněnka také javory, řekl ČTK Jiří Krištof z brněnské rostlinolékařské správy.Podle některých odborníků by během několika let mohly zeslabené stromy odumřít, podle jiných budou počty klíněnek decimovány parazity. Biologické nepřátele však klíněnka v České republice nemá. Jírovec maďal (lidově koňský kaštan) totiž působí odpudivě na různé parazity. Domovinou mu je Amerika a východní Asie. Adaptovat by se na něj mohly podle odborníků některé druhy vosiček.Klíněnka se na území České republiky rozšířila kolem roku 1994 z Rakouska a jižně položených států. Asi pětimilimetrový motýl dokáže při rojení uletět řádově několik desítek kilometrů a jedinec během jednoho až dvou měsíců života naklade nejméně 200 vajíček. Během roku se v závislosti na přízni počasí vylíhnou tři až čtyři generace, řekl ČTK entomolog Pavel Lauterer z Moravského zemského muzea v Brně. Přes zimu zakuklené housenky přežívají právě ve spadaném listí, motýli se líhnou koncem března, v dubnu se páří a kladou vajíčka.Ze zákona vyplývá, že majitelé pozemků jsou povinni zabránit vzniku a rozšiřování nákaz. Kolem kaštanů by se listí mělo shrabovat a pálit. Nátěry kmenů insekticidy nejsou doporučovány, protože zničí i ostatní druhy hmyzu, i když jírovec hmyz odpuzuje. Odborníci v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR sice vyvinuli sexuální feromon, který by po smíchání s insekticidy měl lákat samečky do lapačů a ničit je, ale na výrobu této látky nejsou peníze, uzavřel Leuterer.