Klik, klik, klik. A na Dovolená.iDNES.cz máte zájezd, kam budete chtít

Na dovolena.idnes.cz najdete prozatím nabídku 28 cestovních kanceláří. Vybrat si můžete pobytový, poznávací či sportovní zájezd, plavbu nebo eurovíkend.

Výhodou je, že uživatelé hned při vyhledávání vidí, kdo je prodejcem zájezdu, takže si mohou vybírat podle osvědčených cestovních kanceláří.

Příjemné a snadné vyhledávání

Samo vyhledávání zájezdů je snadné a uživatelsky příjemné. Stačí si zvolit zemi a pak si případně nastavit ještě užší výběr podle zadaných kritérií, např. podle typu zájezdu, data odjezdu, typu ubytování, požadavků na stravu nebo dopravu a v neposlední řadě i cenového rozpětí. Pro aktuální nabídku ale stačí jen kliknout na seznam last minute.

Po kliknutí na konkrétní zájezd se dostanete na stránku, kde se dozvíte další podrobnosti o zvolené lokalitě, dopravě, službách ve vybraném hotelu či penzionu, o možných výletech po okolí, různých tipech na trávení volného času a samozřejmě i o tom, co vše je zahrnuto v ceně. Součástí informací je i detailní výpis všech termínů zájezdů. Abyste získali co nejlepší představu o dané lokalitě, využijte fotografickou prezentaci.

Pokud vás nabídka osloví, klikněte na červené tlačítko Provést rezervaci. Tím se dostanete na vámi vybraný zájezd přímo na webových stránkách cestovní kanceláře, která ho prodává. Tady potom můžete zájezd zarezervovat a objednat, buď vyplněním jednoduchého formuláře, případně e-mailem nebo telefonicky. U některých cestovních kanceláří můžete zájezd i rovnou zaplatit.

Nabídka se bude rozšiřovat

V průběhu letošního roku se projekt dovolena.idnes.cz postupně rozšíří i o nabídku letenek, půjčoven automobilů a katalog ubytovacích zařízení.

"Dovolena.iDNES.cz rozšířila řadu projektů z rodiny iDNES.cz, takže portál nyní návštěvníkům nabízí kompletní služby od výběru práce, nemovitosti a automobilu až po vysněnou dovolenou. Naším cílem je dostat se během tohoto roku na přední pozice mezi servery s nabídkou zájezdů," uvedl vedoucí portálových a komunitních služeb iDNES.cz Jan Josef Kubíček.

Vyhrajte vstupenky na veletrh nebo atraktivní zájezd do Španělska

S novým projektem dovolena.idnes.cz si také můžete zasoutěžit.

Od 10. do 28. února máte šanci vyhrát atraktivní zájezd pro dvě osoby do Španělska. Desetidenní pobyt all inclusive v letovisku Costa de Almería, v termínu 8. až 18. června 2011, věnovala cestovní kancelář FIRO-tour. Soutěžit o něj můžete na dovolena.idnes.cz/soutez.

Návštěvníci, kteří o víkendu 12.–13. února zavítají na veletrh Holiday World v Praze, získají více informací o soutěži u speciálního stánku Dovolená.iDNES.cz. Těšíme se na vás!