Klídek, pohoda, lake Ontario

Jednotlivé ostrovy jsou navzájem popropojované, a tak se člověk může hodiny a hodiny procházet nádherně upravenými parky či po písečných plážích, anebo zajít do vesničky Centreville na Centre Islandu. Jde o maketu ontarijské vesničky ze začátku 19. století.

Z Centre Island se přímo podbízí výhled na město - přinejmenším na dvě nejviditelnější dominanty. Jimi jsou rozhlasová a televizní vysílací věž CN Tower a Skydome: stadión baseballových mistrů světa z roku 1992, mužstva Blue Jays. Novináři z listu The Toronto Sar přirovnali Skydome k technologickému zázraku: gigantickou střechu stadionu lze totiž složit a rozložit tak, že není problém udělat během čtvrt hodiny z krytého stadionu stadion otevřený.

Pět minut pěší chůze od Skydome se nachází Ferry Terminal: právě odtud vyjídějí na ostrovy pravidelné trajekty. Cesta zabere maximálně deset, pacnát minut. Je třeba se ale připravit na to, že na lodi vás bude do zad tlačit řidítko něčího jízdního kola a při větší vlně vám nějaký veselý teenager vjede kolečkovou bruslí na nohu. Ostrovy jsou totiž oblíbeným místem domorodců, kteří sem chodí sportovat (byť by to mělo být jen házení frisbie) a relaxovat. A samozřejmě také něco zbaštit - kromě kiosků tu člověk najde po loukách roztroušené dřevěné stoly, lavice a grily na barbecue...



Ostrovy:

jak se tam dostat:

Trajektem ze čtvrti Harbourfront. Přístaviště se nachází na ulici Queen´s Quaym vedle Harbour Castle Westin.

Lístek na cestu tam i zpět stojí pro dospělou osobu čtyři dolary, pro dítě dva dolary.

Lodě odplouvají na ostrovy každou půl hodinu až do půlnoci.

Na Centre Island se jezdí pouze v sezóně (od dubna do října), a na Ward celý rok. Bydlí tam totiž Toronťané - většina z nich si tam před válkou postavila chaty, které si pak zvelebila na normální obytné domky