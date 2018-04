Klíč k nejhezčímu rozhledu v Čechách je schovaný v Lužických horách

Jak se tam dostat

Autem přes Českou Lípu do Nového Boru, popřípadě dále do Svoru směrem na Rumburk. Auto zaparkujete v jednom z východisek (Svor, Nový Bor) a dojdete do druhého, což je výlet i s posezením na vrcholu na 3 až 4 hodiny. Zpáteční cestu je vhodné realizovat vlakem (jezdí poměrně často).

Příjezd vlakem je rovněž reálný: Svor i Nový Bor leží na stejné trati Bakov nad Jizerou – Jedlová, kde jezdí co dvě hodiny spěšné vlaky z Kolína (resp. Mladé Boleslavi nebo České Lípy) do Rumburku.

Mapy

KČT 1:50 000 č. 14 – Lužické hory

KČT 1:50 000 č. 12-13 – Českosaské Švýcarsko, Děčínsko a Šluknovsko

Výstup na Klíč

Svor – Klíč, červená značka, 2,5 km, 45–60 min

Nový Bor – Klíč, červená značka, 5 km, 1,5–2 h

Zajímavosti v okolí

Milštejn (6 km) – zřícenina hradu na rozeklané pískovcové skále. Těžil se tu pískovec, z něhož se dříve vyráběly žernovy – mlýnské kameny.

Panská skála (7 km) – známá geologická lokalita u Kamnického Šenova s obdivuhodně vyvinutou sloupcovou odlučností čediče (kamenné varhany).

Kytlice (4 km) – rekreační obec proslulá víkendovými chalupami známých českých herců.

Zdroj: Mapy © PLANstudio