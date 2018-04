Kleť: z nejstarší kamenné rozhledny střední Evropy uvidíte i Dachstein

Může se hodit

Jak se tam dostat

Příjezd vlakem do stanice Holubov, odtud tři kilometry po silnici, nebo po turistické značce do obce Krasetín. Rozhledna Kleť

Otevřeno denně kromě pondělí od 9-17 hodin. Vstupné - dospělí 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč. Lanovka jezdí do konce září od středy do neděle - jízdní řád ZDE. Více na www.klet.com. Hvězdárna Kleť

Září-říjen 2009 zavřeno, otevřeno opět v listopadu 2009 o víkendech. Prohlídky od 10:30 do 15:30 každou hodinu. Expozice zhruba 25 minut. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. Více informací na www.klet.org. Občerstvení

Několik solidních restaurací je při cestě, v Holubově hned u nádraží. Zajímavosti v okolí

Především Městská památková rezervace v Českém Krumlově, nádherný rožmberský zámek, věčně sporná divadelní točna a historické jádro města. Na okraji města je grafitový důl, uvnitř vás povozí vláček.

Zlatá Koruna, národní kulturní památka - zakladatelem cisterciáckého kláštera v roce 1263 byl Přemysl Otakar II, klášteru daroval údajný trn z Kristovy koruny. Tím, jak klášter bohatl, dostal název Zlatá Koruna. Po Přemyslově smrti ho zcela zničili Vítkovci, po několika desítkách let byl znovu obnoven a od té doby vzkvétal. Známé je zdejší vodácké tábořiště na Vltavě, nedaleko leží zřícenina gotického hradu Dívčí kámen (Madštejn), nádherná scenerie uprostřed lesa. Nedaleko Krumlova, ve směru na Lipno, stojí známý poutní kostel v Kájově. Oblast pod Kletí, Křemžsko, je známa výskytem vltavínů. Zdroj: Mapy © PLANstudio