Počet last minute zájezdů klesá, je jich o polovinu méně než loni

Cestovní kanceláře mají stále v nabídce zájezdy na začátek prázdnin i do letos populárních evropských destinací jako Španělsko či Bulharsko, ale jde především o méně populární hotely. „Je to opravdu doprodej. Opticky to může vypadat, že je v nabídce CK zájezdů dost, ale berte to tak, že třeba k jedné sedačce v letadle cestovní kancelář ve své nabídce nabízí třeba čtyři, pět hotelů,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Například cestovní kancelář Exim tours uvádí, že nabídka last minute dovolených na začátek prázdnin je meziročně o pětinu menší. Před prázdninami CK navyšovala kapacity mimo jiné na Krétě, v Itálii (Sardinie, Sicílie, Kalábrie) či na Mallorce. „V porovnání s jarními měsíci počítaje až do červnových odletů došlo k oživení poptávky. Je zřejmé, že letos se více lidí rozhoduje opravdu na poslední chvíli,“ uvedl marketingový ředitel Stanislav Zíma.

„Odlety na termíny zahrnující dva červencové svátky na začátku prázdnin jsou téměř vyprodány, zbývá pár posledních míst, ale jedná se už jen o doprodej posledních zájezdů, výběr je velmi limitovaný,“ uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Vyhledávač slev Skrz.cz, který shromažďuje nabídky zvýhodněných dovolených, ovšem neregistruje zásadní plošné změny v šíři nabídky nebo cenách last minute pobytů. „Obecně platí, že některé destinace jsou např. i vlivem zhoršené bezpečnostní situace výrazně levnější. Oblasti, o které je naopak vysoký zájem, nejsou zásadně dražší než loni, bývají ovšem podstatně dříve vyprodané,“ uvedl obchodní ředitel Skrz.cz David Beška.