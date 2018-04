Klepý: kopec, ze kterého teče voda do tří moří

Kudy nahoru

Neznačené cestičky vás dovedou na vrchol Klepého od červené turistické značky, která prochází po východním úbočí hory a směřuje z Prostřední Lipky na Králický Sněžník.

Orientačně je to však poněkud náročné, takže jistější způsob, jak trefit na vrchol, je putovat k hraničnímu přechodu pro turisty Horní Morava – Jodlów (vede sem lesní asfaltka) a odtud pokračovat podél hraničních patníků a zároveň po polské zelené značce něco málo přes 1 km vzhůru severním směrem až k nejvyššímu bodu.





Podzimní mlhy pod Klepáčem (1144 m)

Zajímavější, avšak mnohem delší přístup nabízí celodenní túra spojená s výstupem na Králický Sněžník, na který se vyráží zpravidla z Dolní Moravy po žluté značce údolím řeky Moravy.

Z vrcholu Sněžníku je pak třeba sejít na polskou stranu k chatě pod Sněžníkem a od ní pokračovat po zeleně značené hřebenové trase na Malý Sněžník (1338 m) a Puchacz (1175 m). Poměrně pohodlný chodník bez větších výškových rozdílů vede zčásti polským územím, zčásti po hranici, některé vyvýšeniny se traverzují. Od chaty je Trojmórski wierch vzdálen 8 km a celý úsek se dá ujít za 2 až 3 hodiny.

Zelená značka pokračuje z Trojmorského wierchu dál polským územím až do města Miedzylesie, avšak pro českého turistu je v podstatě nepoužitelná, jelikož z míst, kudy prochází, není prakticky žádné spojení do České republiky. Proto je nejvhodnější sejít bez značek dolů do Horní Moravy a pokračováním do Dolní Moravy uzavřít celodenní okružní trasu v délce cca 24 km.





Vrcholový prales v oblasti Králického Sněžníku

Kde se vzal Klepáč?

Zatímco polský název Trojmorski wierch jasně prozrazuje nejvýznamnější charakteristiku hory, česká jména Klepý, Klepáč, Klapáč či Klepík na první pohled nic kloudného neříkají. Pro rozluštění slovní hříčky je třeba vzpomenout dávné německé označení Klapperstein neboli klapající kámen. Důvodem tohoto pojmenování jsou rulové skály na vrcholu, které se rozpadají na již zmiňovaná rozsáhlá kamenná pole.

K nejintenzivnějšímu rozpadu dochází vždy na přelomu zimy a jara, což bývá doprovázeno praskáním a klepáním kamenů o sebe. Zvuky podobného typu způsobují i neustále se pozvolna pohybující kamenné proudy na příkrých svazích hory.





Lovecká chata v oblasti Králického Sněžníku