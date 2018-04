Klatovská pouť láká na karafiáty, hrad Švihov na věž

Slávu klatovských karafiátů prý založil rytmistr baron Volšanský, když se po skončení napoleonských válek v roce 1813 vrátil do rodného města a z francouzského Nancy si na památku přinesl semínka zvláštní květiny, kterou prý do té doby na Šumavě nikdo neviděl. Vy si je můžete každý rok prohlédnout například při Klatovské pouti.

Karafiáty, atrakce i zázraky

Karafiáty se v Klatovech začaly pěstovat na začátku 19. století.

Netrvalo dlouho a karafiáty si z Klatov začaly prorážet cestu do světa. Obdivovali je například návštěvníci Jubilejní výstavy roku 1891 v Praze, v Klatovech se pravidelně konají výstavy. A že kvetou hlavně v červenci, prohlídku květinové výstavy můžete spojit s výletem na Klatovskou pouť. Ta každý rok připomíná výročí klatovského zázraku, kdy se v červenci 1685 na čele Panny Marie Klatovské na obraze v gotickém kostele Panny Marie objevily krvavé slzy. Od čtvrtka 7. července až do neděle 10. července vás čeká bohatý program se vším, co ke správné pouti patří.

Na Erbenově náměstí se rozloží pouťové trhy a atrakce, na náměstí Míru se odehraje Mezinárodní folklorní festival a staročeský jarmark, v zahradě proti Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše budou k vidění překrásně rozkvetlé karafiáty mnoha barev, druhů a vůní a samozřejmě nebudou chybět ani církevní akce a průvod s mariánským obrazem.

Doprovodný program zahrnuje výstavy obrazů i motocyklových veteránů anebo šachový turnaj. Pak jsou tu dlouhodobější projekty: až do 4. září bude v muzeu výstava věnovaná 120. výročí založení krajkářské školy ve Strážově, do 17. listopadu můžete navštívit výstavu Konec starých dobrých časů, připomínající 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Ostatně ani karafiáty nezačínají kvést a neuvadnou se začátkem a koncem pouti, na ně se můžete přijet podívat denně od 9 do 17 hodin od pondělí 4. července až do neděle 24. července.

Co navštívit a zažít v Klatovech?

Výlet do Klatov se obvykle neobejde bez výstupu na Černou věž.

Zahrádkáři v tom mají jasno: klatovské karafiáty jsou vděčná trvalka. Mezi trvalky by se mohly zařadit i oblíbené výletní cíle v Klatovech. O Černé věži, katakombách a barokní lékárně U Bílého jednorožce jsme se zmínili již v úvodu.

V teplých a slunečných dnech vám možná přijde vhod klatovské koupaliště, a pokud se slunce schová za mraky, tak krytý plavecký areál s toboganem a řadou dalších atrakcí.

S klatovskými karafiáty souvisí i jedna z novinek posledních let, Pavilon skla v muzejní zahradě. Vznikl přibližně před padesáti lety právě pro výstavy oblíbených květin, ale později se změnil v depozitář. Po revitalizaci podle projektu studia Ateliér 25 architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy v něm je od léta 2014 vystaveno více než 500 kusů skla ze slavné šumavské sklárny Lötz. Ta působila v Klášterském Mlýně kousek od Kašperských Hor a na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století patřila k absolutní světové špičce. V pavilonu se příležitostně konají výstavy českého i zahraničního skla.

Rytíři, šermíři a divadlo na Švihově a na Klenové

Na Švihově se letos vůbec poprvé v historii můžete podívat až do nejvyššího patra hradní věže.

Když už budete v Klatovech, byla by škoda nezastavit se alespoň na chvíli na dvou známých hradech v okolí. Na Švihově letos poprvé v historii zpřístupní pětipatrovou hradní věž; kromě vzácně dochovaných stavebních prvků si užijete vyhlídku z nejvyššího patra do údolí řeky Úhlavy. V sobotu 23. července se sem můžete vypravit na večerní divadelní představení pod širým nebem Panna ve zbroji s dramatizací příběhu Johanky z Arku, zároveň celý den budou vystupovat šermíři a večer zakončí ohňové představení.

O přirozenou mumifikaci těl v klatovských katakombách se zasloužil důmyslný ventilační systém.

Jako každé léto řadu výstav nabízí hrad a zámek Klenová; a jako každé léto jste zváni na akci Rytíři na hradě Klenová, která se chystá v sobotu 23. července odpoledne a večer. Chybět nebude středověký trh, vojenské ležení, sokolník, dobové tance, spousta šermířských i divadelních vystoupení a samozřejmě inscenované dobývání hradu.