Kláštery Meteora: místo, které spojuje nebe se zemí

Kláštery se vypínají na vrcholcích skalnatých věží až 400 metrů nad Thesálskou rovinou. Podle geologů se tyto útvary objevily asi před 60 miliony let v třetihorách a vznikly mimo jiné i díky zemětřesení. Skalní pilíře jsou z hnědého pískovce.

Rozsáhlý komplex skalních věží byl plný jeskyní, kam se již od 11. století usazovali mniši a poustevníci.

První kláštery začaly na nepřístupných vrcholcích skal vznikat ve 14. století. Největší úspěchy zažili mniši během 15. a 16. století. Pak se ale začala mnišská komunita zmenšovat. Během druhé světové války byly kláštery bombardovány a mnoho cenných věcí ukradeno.

Prvním stavitelem klášterů v Meteoře byl Athanasios. Mnich začal budovat na jedné z vysokých skal klášter, kterému se začalo říkat Megalon Meteoron, tj. velký klášter vznášející se ve vzduchu. Dnes se klášter využívá jako muzeum. V 16. století tu už stálo celkem 24 klášterů. Dnes bydlí mniši pouze v šesti z nich. V klášterech je k vidění mnoho vzácných nástěnných fresek, ikon a relikvií.

Mniši žili v klášterech, a to často bez přístupové cesty. Po dostavení kláštera bylo totiž strženo lešení. Pokud chtěli mniši klášter opustit, tak to bylo v koši nebo síti spouštěném na laně pomocí kladky. Stejným způsobem se do klášterů dopravovaly také potraviny. Dnes už jsou ale ke klášterům vytesány schůdky. V roce 1988 byla Meteora zapsána na seznam UNESCO.



UPOZORNĚNÍ: K návštěvě klášterů je nutné vhodné oblečení. Ženy musí mít sukně, které jim zakryjí kolena, muži dlouhé kalhoty. Všichni musí mít zahalená ramena. Pokud si toto oblečení zapomenete, je možné si je vypůjčit u pokladny v klášterech.