Klášter s kopií turínského plátna

Slavná kopie se našla v klášterním kostele nad kaplí sv. Kříže. Štukový relikviář vydal kromě roucha také listinu z roku 1651, podepsanou turínským arcibiskupem Juliem Cesarem Bergiriem. Podle přiloženého průvodního dopisu v latině byla kopie proslulého plátna darem tehdejšímu benediktinskému opatovi Matouši Sobkovi. Originální dopis se dnes v klášteře nevystavuje kvůli špatnému stavu, k vidění je pouze jeho kopie.

V klášterním podzemí se návštěvníci mohou setkat s mumiemi. Ty sem byly převezeny vloni na přechodnou dobu z krypty kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Čtyřiatřicet těl, jež údajně pocházejí ze 17. a 18. století, narušila vlhkost a plísně poté, co byla v okolí kostela v 80. letech porušena kanalizace a do krypty zatékalo. Mezi mumiemi jsou také ostatky údajné zakladatelky krajkářství na Vambersku Magdaleny Grambové.

Benediktini, kteří založili klášter sv. Václava v polovině 14. století, byli výjimečnými hospodáři. Dodneška si nese Broumovsko pečeť jejich harmonického vztahu ke krajině. Samotný klášter vznikl na místě dřívějšího hradu a po požárech býval upravován až do nynější barokní podoby.

V současné době probíhá rekonstrukce na staré prelatuře. Návštěvníci mohou obdivovat zejména práce tří významných barokních architektů. "Podle návrhů stavitele Martina Allia byly v Broumově obnoveny všechny kostely. Pod vedením Kryštofa Dientzenhofera byly upraveny terasy a nádvoří a postaveno klášterní gymnázium a lékárna. Přestavba broumovského kláštera v letech 1728 až 1738 proběhla podle projektů Kiliána Ignáce Dientzenhofera," vysvětluje ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě Lydia Baštecká. "Všichni tři architekti se podíleli na návrzích souboru devíti venkovských kostelů, známých jako broumovská skupina."

Novější historii kláštera poznamenala druhá světová válka a nástup komunistů k moci. Němečtí benediktini odešli z Broumova do Rohru a neudržela se zde ani komunita čechoamerických řádových bratří. Od roku 1950 sloužil klášter jako koncentrační tábor pro kněží a řeholníky mužských řádů. Až do roku 1990 zde žily sestry dominikánky.

