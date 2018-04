Klášter Králíky láká na noční prohlídky. Mají i výklad pro děti

V zimním období mají večery v klášteře obzvlášť mystickou atmosféru. Decentní noční nasvícení spolu se stíny zvýrazňuje tajemný a duchovní význam všech exponátů a prostor.

Na speciálních nočních prohlídkách si spolu s průvodcem projdete chodby s ozářenými sochami, oltáři a obrazy, navštívíte klášterní kryptu, Lurdskou kapli, nádvoří Poutníků, kapli Svatých schodů, kostel i klášterní zahradu a spatříte zajímavosti jako kopii Pražského Jezulátka, největší dobový model kláštera nebo kralický betlém.

Noční prohlídky probíhají vždy ve čtvrtek a v sobotu od 19:30 hodin do poloviny března. Protože se budete pohybovat nejen po areálu kláštera samotného, ale prozkoumáte také zákoutí zdejší zahrady a přidruženého kostela, doporučujeme se teple obléci.

Každý čtvrtek speciální prohlídky pro děti

Na zimu přichystal klášter také speciální rodinné prohlídky. Ve výkladu přizpůsobeném dětským uším se dozvíte zajímavosti ze života kláštera, uslyšíte vyprávění o zvonech, betlému a tamních sochách. Zjistíte také, kolik má klášter věží, a které dvě věci jsou v něm nejdůležitější. Na jednu z nich si budete moci i sáhnout. Příležitost máte každý čtvrtek od půl třetí až do poloviny března.

Nehodí-li se vám dané termíny, noční i dětské prohlídky si můžete telefonicky dohodnout také v jiný den, avšak minimálně pro 10 platících osob. Kontakt najdete na webových stránkách www.poutnidum.cz. Základní vstupenka stojí 70, snížená 50 korun.



Letecký pohled na areál kláštera Králíky

Hora Matky Boží je poutním místem

Nad městem Králíky na Orlickoústecku září do širokého okolí majestátní barokní poutní areál Hora Matky Boží, k němuž z města vede alej s kapličkami křížové cesty. V době třicetileté války sem chodívala procesí modlících se dětí. Mezi nimi byl i malý Tobiáš Jan Becker (1649 až 1710), pozdější královehradecký biskup. Už jako malý chlapec si umínil, že až vyroste, postaví tu kostel. Později svůj dětský sen splnil; klášter s kostelem, ambity, kaplí Svatých schodů, hřbitovem a poutním domem byl dokončen kolem roku 1700.

Poutní areál patří v současné době královéhradecké diecézi. Žije zde jediný kněz, který současně zajišťuje duchovní správu.



Vojenské muzeum Králíky nabízí vojensko-historické expozice věnované armádě, obraně státu a československým opevněním

Do Králíků lákají i vojenské památky

Do Králíků míří také nadšenci do vojenských památek. Mají zde totiž nejmodernější Vojenské muzeum v zemi, v jehož areálu se každoročně pořádá vzpomínková akce Cihelna, v okolí stojí řada pohraničních pevnůstek z let 1936 až 1938, nahlédnout můžete i do pěchotního srubu U cihelny a do dělostřelecké tvrze Hůrka.

Pro rodiny s dětmi je skvělým výletním cílem Dolní Morava, kde kromě lyžařského centra objevíte dětský Ski Park.