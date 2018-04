Kladská Čermná - tisíce lebek a kostí na jednom místě

Může se hodit

Jak se tam dostat

Oblast je velmi dobře přístupná pro pěší, cyklisty i motoristy. Z Náchoda jezdí četné autobusové spoje nejen do Chudoby, ale několik linek vás doveze přímo do některého z východisek na území národního parku.

Ze železničních zastávek lze využít prakticky všechny v úseku Náchod - Hronov. Od ledna už není nutné dávat pozor na hraniční přechody, které byly dříve omezeny jen pro malý pohraniční styk. Pozor! Při plánování výletu je třeba věnovat zvýšenou pozornost mapě, neboť východně od Náchoda leží též třetí obec se jménem Čermná - Česká Čermná, kde se také nalézá hraniční přechod do Polska. Kostnice

otevřeno od úterý do neděle, 9:30 - 13 a 14 - 17 hod.

Vstupné 4 złoté, děti a osoby do 18 let 2 złoté Internet

prezentace farnosti Čermná s informacemi o kostnici czermna.pl

stránky lázní Kudowa Zdrój, včetně turistického servisu www.kudowa.pl

stránky Národního parku Góry Stołowe, včetně přehledu zajímavostí a tras www.pngs.pulsar.net.pl

skanzen Pstrazna www.skansen.kudowa.pl

vynikající materiály o zajímavostech Českého koutku a historii oblasti www.navychod.cz

vlastivědné sdružení Pumpa v Malé Čermné www.pumpa-malacermna.cz

tipy pro turistiku na rozhraní Čech a Kladska www.kladskepomezi.cz