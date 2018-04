Kitzbühel: kde se jezdí nejnebezpečnější závod světa

Nejnebezpečnější závod světa

Ale začněme lyžováním - zdejších 145 km tratí, obsluhovaných 52 lanovkami a vleky, rozhodně nezklame ani zkušené lyžaře a snowboardisty. Při kupování permanentky sice poznáte vyšší cenovou hladinu tohoto střediska, pak už ale můžete z výšky téměř 2 000 metrů obdivovat nádherná panoramata Kitzhornu a monumentální stěny Wilder Kaiseru.

Zdaleka nejznámější sjezdovkou je přímo nad Kitzbühelem se zdvíhající Hahnenkamm. Zde se rok co rok koná na sjezdovce nazvané Streif nejprestižnější, ale také nejnebezpečnější sjezdařský závod na světě. To dokazuje i těžký úraz Švýcara Daniela Albrechta z minulého pátečního tréninku. Více ZDE.

Kdo se chce vyhnout davům začátečníků, koncentrujících se na tratích přímo nad Kitzbühelem, tomu doporučujeme přemístit se lanovkou 3S do poklidnější, jižní části střediska nebo popojet skibusem do horského sedla Pass Thurn.

Zmiňovaná lanovka 3S patří k vrcholům techniky a již pouhá jízda v obří červené kabině patří k zážitkům. Trasa o délce 3 600 m je mimořádná - největší volné rozpětí lana dosahuje neuvěřitelných 2,5 km a v nejvyšším místě nad roklinou Hochsaukasergraben se ocitnete 400 metrů nad zemí!

Snowboardisté najdou svůj ráj pod vrcholem Kitzhorn, kde na ně čeká snowboardový park s mnoha atrakcemi; tady také najdeme nejdelší sjezdovku střediska o délce 7,1 km a výškovém rozdílu téměř 1 200 metrů.

Jedna ze stanic lanovky 3S

Běžky, brusle, bazén

Pokud lyžování nepatří mezi vaše oblíbené kratochvíle nebo už ho máte dost, můžete si vybrat ze spousty dalších možností. V hojné míře tu najdete běžkařské tratě, ostatně jako ve většině rakouských středisek.

Když mrzne, doporučujeme nedaleké jezero Schwarzsee, na jehož hladině bývá umetený bruslařský ovál. Zahrát si tu můžete i curling nebo jezero objet na 5km běžkařském okruhu. Pěší trasa vedoucí kolem jezera láká k procházkám a potkáte tu nejspíš korzující Američany nebo kožešinami ověšené Rusy.

Za špatného počasí můžete vzít zavděk třeba akvacentrem, které najdete v centru města poblíž dolní stanice Hahnenkammbahnu. Majitelé lyžařských lístků tu dokonce dostanou 50% slevu.





Tipy pro děti

Rodiny s dětmi mohou využít sáňkařskou dráhu v nedalekém Kirchbergu.

Vyzkoušet můžete i panoramatickou pěší trasu vedoucí od vrcholové stanice Hahnenkammbahnu až k hotelu Alpeniglu. Tyto zhruba 3 km vedou po upravené cestě mírně do kopce a dovedou vás k restauraci a unikátnímu hotelu, postavenému z několika obřích iglú. Alpeniglu si můžete za malé vstupné prohlédnout - kromě sněhových "pokojů" tu najdete například výstavu ledových soch, ledový kostel, icebar, ale také solárium nebo restauraci.

Kdo chce zasvětit své ratolesti do tajů sjezdování, doporučujeme mu dětský lyžařský park a školičku poblíž dolní stanice Hahnenkammbahnu. Mírný svah, dětský vlek a spousta atrakcí vytváří ideální podmínky pro výuku lyžování.





Pro snoby

Tip Pokud se vám poštěstí dostat se do Kitzbühelu v době slavného sjezdu Světového poháru Hahnenkamm Race, nenechte si ujít možnost sjet si nejtěžší sjezdovou trať světa jako turista. Komu se to podaří těsně po závodě, s hrůzou zjistí, že 99 procent Hahnekammu připomíná nejprudší slalomový kopec a že povrch sjezdovky je tak zledovatělý, že běžné lyže na něj prostě vůbec nestačí.

Zdá se, že poměrně velká skupina návštěvníků Kitzbühelu sem v posledních letech nemíří ani za lyžováním, ani za krásnou tyrolskou přírodou. Je pro ně důležitější pocit, že byli v nejprestižnějším rakouském středisku.

V ulicích města tu čím dál častěji potkáte rumunské zbohatlíky nebo ruskou smetánku, jejíž příslušníky bezpečně poznáte podle honosných kožichů a kožešinových čepic. Korzují krátkou a malebnou pěší zónou městečka a v rukou mají papírové tašky ze značkových obchodů. Když pak mají vše nakoupeno, sednou do taxíku nebo do saní tažených koňmi a vydají se zpět do pětihvězdičkového hotelu.

Poznáte je i na lyžích, většinou podle kožešinových značkových kombinéz a absence lyžařských dovedností. Odvahu však takový začátečník nezapře - když si najme lyžařského instruktora a vyjede lanovkou na vrchol, první otázka zní: "Málčik, gdě čjornyj spusk?"