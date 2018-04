Kilimandžáru mizí bílá čepička

13:03 , aktualizováno 13:03

Kilimandžáro přichází v důsledku oteplování planety o sněhovou pokrývku. Sněhová čepička se na nejvyšší hoře Afriky začala tvořit před 11 tisíci lety, za posledních 20 let se ale scvrkla o 80 procent. Odborníci upozorňují, že pokud se globální oteplování nezastaví, led na vrcholu Kilimandžára do 20 let roztaje.