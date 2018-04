Keňu sužuje sucho a nedostatek elektřiny

Obyvatelé Keni shánějí vodu s velkými obtížemi.

Řada firem už zkrachovala a další jsou nuceny vysazovat z práce zaměstnance, poněvadž prudce klesla produktivita práce. Hlavní příčinou je nedostatek elektřiny, která je už dlouho na příděl.. Katastrofální sucho navíc přinutilo městskou radu v Nairobi, která je pověřená distribucí vody, přistoupit k velice nepopulárnímu kroku, jímž je přídělový systém dodávek této životodárné tekutiny.Klesající hladina vody v rezervoárech vodních elektráren přiměla vládu k drastickému omezování dodávek elektrického proudu, aby ho alespoň trochu měla v zásobě na ještě horší časy. Tvrdí, že země si nemůže dovolit další spotřebu vlastní energie a raději spoléhá na své sousedy, hlavně na Ugandu, že jí s dodávkami elektrického proudu vypomohou.Situace způsobená nedostatkem vody vedla až tak daleko, že do některých částí hlavního města pronikli Masajové, největší kočovný kmen v Keni, v zoufalé snaze najít pastvu pro svůj dobytek v parcích a další zeleni, ale hlavně vodu. Dobytek doslova obklíčil i některé vládní budovy."Už jsme neměli kam dát dobytek, aby se popásl, protože všude je strašlivé sucho," říká Angeline Sayanková (22), která učí ve vesnici v horské masajské oblasti Kajiado, jižně od Nairobi. Pro lidi, jako je George Muiruri (30), je však paradoxně nedostatek vody štěstím. Přestal opékat kukuřici v pouličním stánku a vstává časně ráno, aby vystál frontu na nedostatkovou vodu."I když to vyžaduje hodně námahy, rozvážím vodu na dvoukoláku svým zákazníkům ze vzdálených míst až pětkrát denně. Shledávám to lukrativní, poněvadž za 72 hodin svého pracovního týdne vydělám až 180 dolarů (přes 7300 Kč).""Situace s vodou se každý den zhoršuje," říká Hassan Karanja (48), otec sedmi dětí. "Už nějakou dobu se musíme úplně obejít bez mytí.""Je to nejhorší sucho, jaké jsem kdy zažila. Ve snaze najít vodu, musíme nachodit spoustu kilometrů," uvádí sedmadvacetiletá Jacinta Wambuiová, která žije v jedné z nairobských čtvrtí už osm let. Dodává, že často stráví hledáním vodního zdroje celý den anakonec se vrátí s prázdnýma rukama. Matka dvou dětí konstatuje: "Život ve velkoměstě, (Nairobi má dva milióny obyvatel), pro mě už ztratil veškeré původní kouzlo. Dokonce bych řekla, že se stal utrpením. "Jsme často bez vody a prakticky i bez elektřiny, protože je na příděl."Meteorologové varují, že pokud nebude v říjnu pršet více, než je obvyklé, celková situace se ještě zhorší a uvrhne hospodářství země do naprosté katastrofy.