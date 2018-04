Keňa: největší přírodní skvosty Afriky

Může se hodit VSTUPY DO NÁRODNÍCH PARKŮ

Ve většině parků a rezervací je možné pohybovat se pouze autem (pěšky se lze dostat pouze do NP Hell’s Gate, NP Saiwa Swamp a NP Mount Kenya). Parky jsou rozděleny do několika kategorií podle výše vstupného (10-40 USD/den/osoba). Kromě vstupného je nutné platit i za ubytování. V případě, že se rozhodnete využít služeb některé z místních cestovních kanceláří, jsou tyto náklady většinou již v ceně. POBYT V NÁRODNÍCH PARCÍCH A SAFARI

Na safari se lze vydat buď na vlastní pěst nebo s cestovkou. Druhá možnost může vyjít dráž, ale výhodou jsou znalosti místních průvodců (řidičů). Lépe znají terén, místa, kde se zvířata pohybují, a často využívají komunikace s dalšími řidiči v parku. MEZIMĚSTSKÁ DOPRAVA

V jižní části země funguje celkem hustá síť tzv. matatu (mikrobusů) spojující jednotlivá města. Jízdní řády nejsou většinou nijak přesně dány, čeká se na naplnění mikrobusu. Pokud cestujete ve větší skupině (6 lidí), dá se často "připlatit“ za několik sedadel a jet můžete okamžitě (matatu máte sami pro sebe). LETENKY

Z Evropy létá do Nairobi hned několik leteckých společností. V současnosti se ceny letenek (včetně poplatků) pohybují mezi 25000 – 30000 Kč. VÍZUM

Do Keni je nutné mít vízum. V Praze jej vydá Britská ambasáda a jeho vyřízení trvá cca týden.