Útok v Nairobi má i českou linku: máme tam létat k moři?

Dramatické zpravodajství z teroristického přepadení luxusního nákupního centra v Nairobi jistě zaujalo i mnoho Čechů, kteří uvažují o zimní dovolené u moře, protože do Keni bude opět létat pravidelný charterový let. Tak jako v předchozích letech. Jen loni do východní Afriky s českými cestovkami přicestovalo několik tisíc lidí.

Keňa rychle stoupá v hitparádě zimní exotiky, neboť východní Afrika roste jako velký atraktivní tahák za Thajskem a Karibikem. Je to něco jiného a zatím pořád neokoukaného, navíc má obrovský bonus: zvířata. Zájem je dokonce takový, že některé cestovky plánovaly zachovat linku v provozu celoročně. Jediné, co jim v tom zabránilo, byl nedostatek letadel ve vyšponované letní sezoně.

Teď to však vypadá, že další turisticky zaslíbená země se svými plážemi a přírodními parky dostala těžký úder nejen v nákupním centru Westgate, ale i pokud jde o všeobecný image. Pohled zblízka však nabízí trochu jiný obraz.

Turistický dvojboj v Keni: pobřeží a safari

Turisté obvykle nejezdí do Nairobi. Není tam totiž takřka nic, co by mělo sílu přebít pláže u Indického oceánu a národní parky jako jsou Masaj Mara, Amboseli nebo Tsavo. Tak proč by tam měli ztrácet čas. Pobřeží a safari, to je obvyklý turistický dvojboj v Keni. Kromě toho, útok nebyl zaměřen proti turistům, ale proti Keni.

Tím nemá být řečeno, že velké plážové resorty jsou mimo hru a člověk se tam může cítit před Somálci stejně bezpečně jako třeba v Bulharsku. Somálští islamisté v předchozích letech podnikli několik únosů z hotelů na severu Keni poblíž somálských hranic. Tam se teď nedoporučuje jezdit. Ale zbytek pobřeží je na tom přece jen jinak.

Samozřejmě lze namítnout, že islamisté se tam mohou nějak dostat, protože somálští piráti ještě nedávno sužovali velké části Indického oceánu. To však už by byl trochu paranoidní pohled, protože pak by se ve stejném koši ocitly Seychely, Maledivy, Mauricius či Zanzibar. Ale jak už bylo řečeno, tohle nebyl útok proti turistům, nýbrž proti Keni, odveta za keňskou účast při potlačení islamistů v Somálsku.

Cestovní ruch je v Keni druhým největším zdrojem peněz

Kromě toho lze předpokládat, že Keňané podstatně zesílí bezpečnostní opatření. Turistika je pro ně druhý největší a tudíž životně důležitý zdroj peněz: loni do země přijely skoro dva miliony turistů, čímž do keňské státní pokladny přitekla více než desetina všech příjmů, přesně 12,5 procenta. Turistika rovněž, ať přímo či nepřímo, poskytuje práci každému desátému Keňanovi.

A tohle zlaté tele si Keňa nebude chtít nechat zaříznout.

Může se hodit Chcete poznat krásu této exotické země a zažít dobrodružství? Vyberte si Keňu jako cíl své dovolené na Dovolená.iDNES.cz

Těžko zatím říct, jak nyní budou turisté na Keňu hledět. Západní agentury zatím v reakci na útok v Nairobi nehlásí žádné rušení objednávek. A u nás? Český turista jev tomhle ohledu trochu specifický, jako by se řídil Švejkovým imaginárním "to chce klid": vzpomeňme třeba na Chorvatsko v 90. letech, kam Češi jezdili na sklonku balkánských válek takřka jako první. Před nedávnem mi manažer jedné cestovky vyprávěl, jak v souvislosti s násilím v Káhiře mají s turisty problémy, ovšem zcela opačného gardu, než by očekával. Ne že by se báli a žádali návrat domů, naopak se dožadovali výletů do Káhiry, aby mohli vidět pouliční srážky na vlastní oči a natočit si je z autobusu jako nějaké blízkovýchodní safari.

Ale zpátky ke Keni. A vlastně taky k Bulharsku, když už bylo zmíněno. Míst, která se zdála být za větrem a pro turisty bezpečná, ale nakonec se tam stalo něco zlého, je od roku 2001 (a ne že by předtím byl všude boží mír) spousta. Hrůzu zažilo i pokojné Bali nebo vysloveně závětrné Bulharsko. V téhle souvislosti není od věci informace, že mezi útočníky byli zřejmě mladí zfanatizovaní lidé, kteří vyrůstali v Americe či Británii.

Pokud ano, není pro ně Keňa o nic blíž než třeba Kansas City. Jinými slovy: nevyberete si. Ale to už za dvanáct let od září 2001 při výběru dovolené víme dobře.