Kempy v Česku v létě 2013: komáři, buřty, týpí i vyhřívaný bazén

1. Dešná: Feng-šuej i vyhřívaný bazén

Feng-šuej... Že nevíte, co to je? Něco jako umění zařídit interiér tak, aby se v něm člověk cítil dobře, aby harmonicky souzněl s okolím. Je kolem toho velký humbuk, ale majitel kempu Dešná u Zlína Petr Zavadil nevypadá, že by chtěl využívat nějaké módní vlny. Naopak, z toho, co dělá, čiší jakási až naivní poctivost. Peníze vydělal v 90. letech v obchodní firmě a v roce 1999 koupil v dražbě zkrachovalého JZD Slušovice Kemp Dešná. Prý aby sem mohl s kamarády jezdit pařit a opékat špekáčky jako zamlada, dílem taky z nostalgie.

Postupem času zjistil, že aby jezdili lidé, musí jim nabídnout něco, co jinde nemají. Tak nejdřív pronajal a potom koupil vyhřívaný bazén – pro návštěvníky kempu je zdarma – když už tady nemají žádné jezero na koupání. Pak při rekonstrukci bytu potkal lidi, kteří měli cit pro Feng-šuej – a rozhodl se tak přestavět i chatky v kempu. Ne všechny, to by bylo drahé, ale aspoň některé. V kempu otevřel restauraci, aby lidé nemuseli jinam... A to vše dotoval z dřívějšího podnikání. Kemp na sebe pořád nevydělá, ale Petr Zavadil z něj má dobrý pocit.

Koupelna s umyvadlem z mexické keramiky, vedle najdete hypermoderní masážní sprchu. Luxusní chatka zařízená ve stylu Feng-šuej v kempu Dešná u Zlína

Luxusní povlečení, masážní sprcha, absolutní ticho

Zvenčí to v Dešné vypadá jako v obyčejném kempu, snad jen trochu upravenějším, uvnitř chatky je to jako v pětihvězdičkovém hotelu. To by nečekal asi nikdo, a na tomhle kontrastu tady stavějí. V koupelně je umyvadlo z mexické keramiky, ručně malované, vedle hypermoderní masážní sprcha. V ložnici luxusní povlečení, bambusové tyče a kameny. Nic z toho tady není náhodou, každá věc má svou energii, kterou vyzařuje, a v jejich vzájemné reakci se skrývá celé tajemství Feng-šuej.

V chatce je sice i velká televize, ale na tu se dívat nechci – rušila by harmonii, kvůli které jsem přijel. Chci se ztišit a rozjímat. Zvenčí sem nedoléhá žádný zvuk, ani z restaurace, kam přijel zájezd slovenských penzistů. Nastává noc, absolutní ticho, absolutní tma – úplně jiná než ve městě. Nevím, jestli na mě Feng-šuej působilo, nebo ne, ale spal jsem celou noc jako zabitý.

V kempu Dešná u Zlína je velký zájem o zařízené stany s postelemi a kuchyňkou. Kemp Dešná u Zlína nabízí vyhřívaný bazén, pro návštěvníky kempu je zdarma.

Zákazníci chtějí více než dřív

Zážitek to byl skvělý, i když nijak zvlášť levný, pronájem dvoulůžkové chatky stojí 1 200 korun za noc, podobně jako v hotelu. Ale do kempů jezdí čím dál tím víc bohatších lidí. "Jako první bývá vyprodáno to nejdražší ubytování, lidé jsou náročnější na služby, vybavení a zábavu. Klasické obyčejné kempy už netáhnou," popisuje trend posledních dvou let Jaroslav Skalka. Český "kempový guru" už devět let provozuje portál Dokempu.cz, na němž probíhá i soutěž Kemp roku, loni v ní hlasovalo a na anketní otázky odpovídalo skoro 400 tisíc lidí.

"V módě jsou velké rodinné stany, plně vybavené včetně matrací, kuchyňky, pohodlně se v nich vyspí celá rodina. Ale pořád je to romantický stan, co na něj v noci buší kapky deště a ráno je v něm báječně syrovo," líčí Skalka. Ostatně, i tady v Dešné dva takové stany mají. Do jednoho se vejde celá rodina, dva dospělí a klidně tři děti, a včetně elektrické přípojky přijde jedna noc na tisícovku. To už je levnější než hotel, však taky mají stany vyprodané a chtějí přikoupit další.

Ale my už míříme do Podkrkonoší, do kempu Liščí Farma u Vrchlabí, kde se chystáme nocovat ve zdejší atrakci – indiánském týpí.

2. Liščí farma a indiánské léto

Vyrážíme do Vrchlabí, do kempu Liščí Farma, který láká všechny milovníky indiánských příběhů z Divokého západu na týpí. "Ohniště už uvnitř není. Nejdřív jsme lákali i na tuhle romantiku, jenže pro lidi bylo strašně těžké naučit se ovládat komínovou plachtu několikametrovou tyčí a dým je uvnitř dusil. Museli jsme to zrušit," říká provozní kempu Veronika Hromátková. "Týpko", v němž budeme spát, má tedy jen dřevěnou podlážku a drátěnky s matracemi – už to nám přijde jako luxus, čekali jsme udusanou zem. "Podlážka je dobrá kvůli blátu, když venku prší," říká správcová. A pršet asi bude – je 17 stupňů, mraky se honí, ale na večerní oheň počasí vydrží. Dřevo tady dostáváme zdarma jako každý zájemce o ně.

V noci nás budí prudké bušení kapek na celtu, a přestože se toho bojíme, kouřovým otvorem nespadne dovnitř ani kapka, malou kaluž máme jen u vchodu, nateklo nám záhybem krycí plachty. Jinak je to ale super – v týpí se klidně postavíte, a kdybychom tu byli déle, stálo by za to rozvázat šněrování přední části stanu, abychom mohli vcházet vzpřímeně. Ráno je zima, ale aspoň už neprší. Když pak začíná svítit sluníčko, stan se rychle zahřívá, být tak lepší počasí, bylo by se tu krásně žilo.

Romantika? To radši pohodlí!

Rád bych napsal, že rozděláváme oheň a smažíme na pánvi slaninu s vejci, ale bohužel mastňácky jdeme na snídani do restaurace. Pro ubytované funguje jen na snídaně a večeře, plnou penzi tu nenabízejí, ale ve Vrchlabí, vzdáleném pár set metrů, je hospod dost.

Týpí tu mají jen dvě a zájem o ně moc není. Přestože stojí jen 250 korun za noc (plus 55 korun za osobu, vejdou se tam čtyři, ale i šest lidí), dávají výletníci před romantikou přednost pohodlnějším zařízeným rodinným stanům, jichž je tu osm. Za noc účtují 750 korun, za týden 4 750, a je v nich skoro pořád plno.

Kromě nich disponuje tenhle velký kemp i chatkami, hotelem (hlavně v zimě pro lyžaře) a dvěma zbrusu novými mobilními domky. Ty navzdory názvu nikam necestují, jen je sem dovezli a jsou to vlastně luxusně zařízené chatky pro dva dospělé a dvě děti, s vlastní kuchyní a sociálním zařízením. Na rozdíl od týpí o tohle ubytování zájem je, Češi jsou stále pohodlnější, a tak majitelé kempu plánují přikoupit další domky.

Čím víc zábavy, tím lépe

Ostatně vidíme na vlastní oči, že do kempu nejezdí lidé proto, že by neměli na lepší dovolenou. Auta, která tu parkují a jejichž osádky spí ve stanech, stojí od půl milionu výše. Koneckonců i tunelové stany, v nichž lidé tráví dovolenou, přišly na nějakou tu desítku tisíc. Majitelé asi v mládí strávili pod stanem nejednu noc a chtějí lásku k romantice předat i dětem. Je to báječné, odpočinout si na pár dnů od internetu, televize, na záchod chodit sto metrů i dál do vybavené koupelny – teplou sprchu dostanete za dvacetikorunovou minci, na mytí rukou teče zadarmo.

Záchody jsou čisté, sprchy nové. Podle provozní má kemp tři roky nové majitele a je to znát. Je tady i spousta sportovišť, např. patnáctimetrový bazén, tenisový kurt, pingpongové stoly, trampolíny, minigolf, dětský nafukovací hrad, houpačky, prolézačky, beachvolejbalové hřiště, dokonce i klubovna, kde je možné s dětmi strávit celý deštivý den – a vše je pro hosty zdarma, i vybavení vám půjčí bezplatně. Takhle dnes vypadá moderní kemp, však taky v anketě 50 nejlepších skončil loni na 15. místě.

Kemp Liščí Farma u Vrchlabí Nafukovací hrad pro děti...

"Lidi na kempech nejvíce láká blízkost přírody, zábava, sport, takzvané animační programy pro děti, kdy se o ně třeba půl dne starají pracovníci kempu a vymýšlejí jim zábavu... A v rozsahu takových služeb nemohou penziony nebo hotely konkurovat," říká Jaroslav Skalka.

3. Proboštská jezera: levnou idylku trochu kazí jen komáři

Na první pohled kemp úplně nejlevnější kategorie, jakou si lze představit: žádné chatky, restaurace, bazén, jedinou atrakcí je tenisový kurt. Však taky za stan, auto a dva výletníky platíme 145 korun za noc – ano, i tak levně je možné v Česku kempovat. S karavanem bychom platili 190, za dlouhodobé stání obytných přívěsů účtují tisícovku měsíčně plus elektřinu. Však takoví stálí hosté tvoří většinu osazenstva, kromě nás jsou tu jen další dva stany.

Letošní sezona kempování nepřeje. Nejdřív přišly dvoje záplavy, i tady se některé obytňáky stěhovaly výš - bývalá pískovna je spojená kanálem s Labem a voda tu vystoupala na 4,2 metru. Od té doby je na koupání většinou zima, momentálně hladina nevypadá vábně kvůli nánosům topolového chmýří. "Ale voda je čistá, na koupání výborná. A ryb je tu dost," říká mi rybář z blízké vesnice, který tady má přívěs a jezdí sem na víkendy, když mu pomáhám dostrkat na vodu pramici, povodeň mu ji totiž posunula o pár metrů výš.

Dětský koutek se skluzavkou a houpačkami Sociální zařízení se udržují v čistotě.

Místo budíku ptačí zpěv

Večer nás otravují jen mračna komárů, jinak je tady takřka úplný klid, až je to smutné. Repelent na sebe plácáme po litrech, ty bestie využijí každou nenastříkanou skulinku. Nejlépe pomáhá oheň, dým se jim nelíbí, musíme ho ale rozdělat na určeném ohništi, přímo u stanů se to nesmí. Ochotný správce nám ukáže, kde ukryl hromádku suchých větví, a ty nám vystačí na všechny špekáčky i na posezení až do půlnoci.

O půl páté nás budí strašný randál – aby nám ranní sen na kousky cupovali řvoucí ptáci, na to nejsme v Praze zvyklí! Musejí jich tu být desítky, a tak zcela velkoměstsky zpovykaně cpeme do uší špunty. Rázem je rajský klid a můžeme ještě dvě hodinky dospat. V sedm to v kempu začíná žít, rybáři vytahují udice, lidé sedají na terasách svých obytňáků a pijí kafe. Idylka...

Kemp Proboštská jezera u Brandýsu nad Labem - večerní idylické zátiší

Když pácháme hygienu, překvapuje nás úroveň sociálního zařízení, záchody i sprchy vypadají úplně nově a čistě. Sice jen s užitkovou (a kromě sprchy studenou) vodou, ale to už bychom chtěli moc. Ráno zpovídám správce, který se chlubí, že moderní sprchy na žetony instalovali teprve před pár dny, a ještě chtějí koupelny vykachlíkovat.

U ohniště postavili nový přístřešek, pro děti skluzavku a houpačky, funguje tu taky kiosek, kde velkým hladovcům udělají i řízek, hlavně tu ale jedou nápoje a tatranky. Kemp, nacházející se u Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, nedávno změnil majitele a ten nový se ho snaží zvelebit.

Co Čech, to kempař

Kempování v Česku rozhodně neschází na úbytě, jak to ještě před několika lety kvůli konkurenci zahraničních rekreací vypadalo. "Zájem stoupá, čísla návštěvnosti našich webů i kempů to dokládají. Lidé začínají znovuobjevovat Česko, jeho atrakce, a kempování je romantická cesta, jak si to užít," říká Jaroslav Skalka.

Nové kempy podle něj nevznikají. "Síť je tu už tak velmi hustá, existující kempy se renovují, rozšiřují, investuje se do vybavení, lepšího ubytování a služeb. Majitelé sami vidí, že nerozhoduje cena – ve stanu v nějakém levném, nevybaveném tábořišti zaplatí čtyřčlenná rodina za den třeba 200 korun, ve velkých areálech, kde je sport, zábava, služby, se do tisíce korun za den spíše nevleze. Přesto je o ně dnes největší zájem," dodává odborník na kempy.

Vyrazili byste někdy na dovolenou do kempu v Česku? celkem hlasů: 3420