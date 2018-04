Dovolená s dětmi v kempu je zase hit. Luxusní chatky už ale neseženete

Cestovní kanceláře sice hlásí enormní prodeje zahraničních zájezdů, ale provozovatelé kempů v České republice jsou i letos optimisticky naladěni. Masivní odliv domácích klientů nečekají.

„Částečně zklidněná situace v Evropě a lepší kurz eura vůči koruně možná vybízejí k cestám do zahraničí, ale kempy stejně většinou nelákají zákazníky, kteří dávají přednost ubytování u moře v hotelu s all inclusive,“ míní Jaroslav Skalka z Dokempu.cz.

Někteří provozovatelé podle něj dokonce čekají letos ještě o něco lepší sezonu než loni. Klasickému domácímu táboření zůstává totiž věrná docela velká skupina našinců, například vodáci, cyklisté nebo rodiny s malými dětmi.

Jediné, co by mohlo návštěvnost negativně ovlivnit, je špatné počasí.

Jinak jsou prý čeští dovolenkáři na kempování tak natěšeni, že si zejména komfortnější a tudíž více žádané typy ubytování rezervovali už před mnoha měsíci.



Kdo neobjednal včas, ten zaspal

Klienti českých kempů jsou stále náročnější, mnozí už se nechtějí krčit na karimatce a sprchovat ve společných koupelnách. A tak častěji požadují prázdninové bydlení s vlastním sociálním zařízením.

„Pevná lůžka, tedy chatky a bungalovy, jsou ve většině kempů obsazeny i rok dopředu. Ty kvalitní mívají plno nejpozději v únoru a jako první jsou pryč ty nejluxusnější pokoje,“ upozorňuje Skalka ty, kdo by si snad mysleli, že o prázdninách seženou komfortní ubytování „na blind“.

Vodáci nebo rodiny s malými dětmi jsou skalními návštěvníky českých kempů. Odliv turistů ani letos kempaři nečekají.

Prakticky vyprodanou kapacitu pevných lůžek hlásí například Autokemp Merkur Pasohlávky, Koupaliště a kemp Pecka nebo Autokemp Frenštát pod Radhoštěm, tedy zařízení, která patří k těm nejoblíbenějším. I podle ankety Kemp roku, o které jsme více psali už na jaře.



Zákazník je napřed, kempy pozadu

Struktura návštěvníků kempů se navíc poslední dobou částečně proměnila a na dovolenou do nich vyrážejí i lidé, které by to dříve ani nenapadlo a na které provozovatelé nebyli zvyklí myslet.



Na stoupající náročnost českých návštěvníků však podle Jaroslava Skalky bohužel nejsou mnohé kempy dostatečně připraveny, a tak za jejich požadavky mnohdy o krok, ne-li o dva zaostávají.

Zatímco před lety se čeští zákazníci spokojili s koupáním v rybníku a posezením u ohně, dnes jim to ani náhodou nestačí a vyhledávají další vyžití a sportovní aktivity, neobejdou se ani bez wi-fi.

České kempy reagují na stále náročnější klientelu i tím, že lákají na netradiční ubytování, třeba v tee-pee nebo v sudu.

Kempy jsou proto nuceny zlepšovat služby a předhánějí se v atrakcích, které na sezonu připraví (jak se pro letošní rok kempy proměnily, jsme psali zde).

„Kvalitní beachvolejbalové hřiště je už standard, v nabídce kempů jsou však třeba i lezecké stěny, lanové parky, čtyřkolky nebo projížďky na paddleboardech,“ vyjmenovává Skalka.

Na kolik přijde rodinu týden v českém kempu? Úroveň různých zařízení je velmi rozdílná a tomu odpovídají i ceny ubytování. Odráží se v nich také kvalita služeb a zázemí kempu. Podle našeho průzkumu zaplatí rodina se dvěma dětmi za týdenní ubytování ve vlastním stanu průměrně kolem 3000 korun. Zdroj: Dokempu.cz

Kempy také lákají na netradiční typy ubytování jako jurty, tee-pee, ubytovací soudky, retro maringotky nebo glamping (nocování ve stanech s nádechem luxusu).

Otevřete zip a jste v přírodě

Kdo pohodlí neřeší, spíš naopak, bývají sportovněji založené rodiny. Dává jim to navíc svobodu volby místa i termínu dovolené, protože plochy pro stanování v naprosté většině kempů není potřeba rezervovat dopředu.

Stanování vnímá jako zábavu i atrakci pro své děti i Kateřina Švejnohová z Prahy. „Celý život žiju ve městě a únik do přírody je prostě nutnost,“ říká. Největším bonusem kempování je podle ní to, že ráno vstanete, rozepnete zip stanu a jste venku.



Snídaně pod širým nebem a příroda na dosah. To pražským dětem chybí a na dovolené si to užívají naplno.

Švejnohovi mají tři potomky a na dovolenou do kempu jezdí už deset let. „Moji rodiče si tehdy ťukali na čelo, že chci jet pod stan s osmiměsíčním miminem, ale bylo to úplně v pohodě,“ vzpomíná Kateřina.



Spaní ve spacáku je pro její dva kluky a jednu holčičku vždycky velké dobrodružství a spíš jí přijde smutné, že spousta jejich vrstevníků nikdy s rodiči stanovat nebyla. „Děti to milují a manžel si zvykl,“ usmívá se trojnásobná maminka, která nedá dopustit také na dnešní nabídku kempovacího vybavení.

„Máme velký stan, kam se všichni poskládáme. Karimatky už dávno nejsou, co bývaly, takže se pohodlně vyspíme. A campingová skládací kuchyňka je zatím můj top objev. Nemůžu si ji vynachválit.“

Komfort na kolečkách

Kromě milovníků stanování ovšem v posledních letech registrují kempy také vzrůstající počet domácích návštěvníků s karavany a obytnými auty. Zatímco dříve s nimi přijížděli zejména zahraniční hosté, dnes v nich o prázdninách „bydlí“ čím dál více Čechů.



Dovolenou v obytném autě si dopřává stále více českých rodin. Máchovi to své také půjčují a rádi si pro změnu vyrazí pod stan.

V pohodlném obytném automobilu vyráží na dovolenou také Máchovi, na stan ale rozhodně nezanevřeli a spí v něm i se dvěma dcerami třeba tehdy, když svou „obytku“ někomu půjčí a sami také chtějí vyrazit na výlet.



Pro Lindu Máchovou znamená kempování svobodu, přírodu, pocit štěstí, možnost být spolu, nezávislost i dobrodružství. „Jakmile se děti probudí, už jsou na vzduchu a můžou si hrát. Nikdo s nimi nemusí chodit ven jako v penzionu.“

Dalším důvodem, proč Máchovi volí kemp, je to, že nemusí nic rezervovat, pracně hledat a pročítat recenze na hotely. „Odpadá zklamání z hotelu, který jste si zaplatili, ale vůbec se vám nelíbí,“ pochvaluje si Linda Máchová.



„Když přijedeme do kempu, který se nám nelíbí, otočíme se a najdeme si jiný.“ Jenom úroveň těch českých by podle ní mohla být lepší. „V porovnání se zahraničím je to z hlediska zázemí, sprch, toalet nebo prostor pro umývání nádobí stále trochu punková dovolená a to mnoho lidí odradí,“ dodává.