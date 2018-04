Do stanu si můžete nastěhovat celý obývák i koupelnu. Sedm NEJ tipů

1. Pohodlné sezení

Těžko si na dovolenou povezete křeslo, jídelní stůl a kanape. Kempinkové židle musí nabídnout rozumný kompromis od všeho - obvykle mají polohování opěráku, některé do vodorovné polohy, jiné jen částečně. Stoly mají zasouvací či šroubovací nohy. Někdy až čtyři výškové úrovně. Stůl tak můžete použít k hlavnímu jídlu, odpoledne ke kafíčku a večer třeba ke hraní karet ve spacáku.

Pro příjemné posezení je ideální nafukovací křeslo Easy Camp Movie za 517 Kč. Při skladování zabere jen minimum místa. Křeslo Butterfly za 517 Kč uvítají vaše děti od 1 do 5 let, židle s výškou sedáku 25 cm se dá složit během několika sekund.

2. Stolování pro minimalisty

Rodinný příborový set Vango Family cutlery se lžičkami, vidličkami a noži pro čtyři osoby koupíte v praktickém rolovacím obalu za 319 Kč. K tomu si můžete pořídit nádobí z plastu a silikonového kaučuku od Outwellu za 193 Kč, které se dá složit lehce složit, když není používáno. Praktická skladná minikonvička Outwell Collaps s objemem 1,5 l za 1007 Kč má dno a horní okraj z nerezové oceli, ostatní část těla tvoří opět "splácávací|" silikonová harmonika. Skládací je i hliníková kuchyňka Vango Brisbane za 2990 Kč s úložným prostorem a odnímatelnou protiběžnou zástěnou, která se převáží v praktické tašce.

3. Cestovní postel

Pro spaní ve stanu jsou stále populárnější vysoké nafukovací matrace, které připomínají klasikou postel. Lépe se z nich vstává, dobře se na nich sedí. A přitom jsou ve sbaleném stavu skladné a lehké. Lidé je často kupují i domů jako záložní postele pro návštěvy.

K matraci bývá často přibalena pumpička, někdy i malý kompresor. Koupíte-li si nejlevnější celogumové matrace, pot vás k nim přilepí. Proto mají kvalitnější matrace povrch pevnější s nalepeným semišovým textilem.

Nafukovací karimatka Flock pro dva Karimatka Air Impact Samonafukovací karimatka Fled 5

Nafukovací karimatka Flock Single za 699 korun má díky velkému objemu vzduchu výšku 18 cm, takže zaručuje velmi pohodlné spaní. Vyrábí se z pevného PVC s měkkým velurovým povrchem. Díky dvojitému těsnění ventilu se snadno nafukuje i vyfukuje.

Za 3100 Kč koupíte nafukovačku Outwell Dreamcatcher pro dva, vysokou 7 cm s povrchem s příjemné husté tkaniny. Pokud se však chcete se svým partnerem opravdu dobře vyspat, je lépe volit matrace, které mají samostatné nafukovací komory pro oba nocležníky, takže když se jeden převaluje, druhého tolik neruší.

Tvarově zajímavá je prostorově úsporná karimatka Air Impact Robens za 1422 Kč, dostatečně široká v zádech a zužující se u nohou. Jen o málo dražší je samonafukovací karimatka Fled 5 ze 1490 Kč, jejíž pěticentimetrová tloušťka zaručuje dostatečnou izolaci a pohodlný spánek. Složíte ji do balíčku 31x22 cm.

4. Spacáky

Jedním z nejprodávanějších spacáků je Outwell Campion Single za 865 Kč se semišovým vnitřkem, zkombinovaným s účinným izolačním materiálem Isofill. Jeho obdélníkový tvar vyhovuje hlavně těm, kteří se v noci rádi převalují. Když se rozepne zip, může spacák sloužit jako příjemná teplá deka.

Trekaři mají rádi léty prověřený spacák Warmpeace Viking 600 za 4691 Kč, který je teplý a hodí se do tří ročních období. Díky speciálnímu zipu umožňuje spojení dvou spacích pytlů dohromady.

Pro páry v běžných podmínkách je cenově příznivější spacák Vango Aurora Double za 3180 Kč s příjemnou flanelovou podšívkou.

5. Příruční koupelna

Na dovolenou si můžete vézt i příruční koupelnu. Malá omyvatelná taška Mini Travelcare za 422 Kč pojme hygienické potřeby pro celou rodinu. Rozbaluje se jako školní ramínko, takže v ní můžete kartáčky, hřebeny, šampony, mýdlo a pastu nejen převážet, ale pak i prakticky zavěsit ve stanu. Množství kapsiček a gumových poutek dovoluje zachovat přehlednost a pořádek.

Díky solární sprše od firmy Easy Camp budete mít i v kempu svou vlastní teplou vodu. Sprcha za 258 Kč má závěsnou rukojeť, nastavitelný kohoutek a to vše v malém balení s velkým objemem.

Kbelík Outwell Collaps je tak skladný, že ani nevíte, jestli ho máte s sebou. A pak je z placky během pár sekund plnohodnotná nádoba o objemu 7,5 l. Skladnosti kbelíku za 724 Kč napomohl silikon a harmoniková konstrukce.

Taška Mini Travelcare na hygienické potřeby Kbelík Outwell Collaps Solární sprcha Easy Camp

6. Kapesní předsíň

Chcete-li mít při kempování vzorný pořádek, pak si můžete pořídit látkové skříně. Snadno je zavěsíte doprostřed stanu nebo jednoduše necháte stát, kde potřebujete. Třeba lehká kempinková skřínka Vango Tent Organiser, která se hodí do velkých i menších stanů, stojí 911 korun.

Finančně náročnější za 2584 Kč je skládací skříňka na oblečení Bermuda od firmy Outwell se čtyřmi poličkami, tři jsou vyjímatelné a pevný strop můžete použít i jako stolek.

7. Výstava stanů a vybavení do přírody

Kempinkový nábytek většina lidí použije jen párkrát do roka. Proto si nechte při nákupu vše ukázat a hlavně vše vyzkoušejte. Příležitost máte na největší středoevropské Výstavě stanů a vybavení do přírody, která probíhá poslední dny – ještě do 10. srpna – v pražských Letňanech. Právě začínají výprodeje, takže různé typy kempinkového vybavení pořídíte i se slevami až 80 %.