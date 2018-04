Anketa o nejlepší kemp roku 2017 zná vítěze. Opět boduje Český ráj

Hlasování probíhalo od 1. června do 31. srpna na internetu i přímo v kempech, které se do ankety zapojily. Letos do něj se svým názorem přispělo téměř 11 tisíc hlasujících.

„Do ankety se aktivně zapojilo 149 kempů a rekreačních středisek, celkem však mohlo být hodnoceno všech 1 630 českých a slovenských rekreačních areálů registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz,“ uvedl pořadatel ankety Aleš Hanzl ze společnosti FTonline.

Čistota a zábava především

Návštěvnost v českých a moravských kempech byla i letos poměrně vysoká a přispělo k ní i povedené počasí o letních prázdninách. Vrací se do nich především rodiny s dětmi, jak si můžete přečíst v tomto článku, a to i ty náročnější.

„České kempy před příchodem hlavní sezony většinou investovaly do oprav, rozšíření ubytovacích kapacit nebo nových služeb pro návštěvníky,“ dodává Aleš Hanzl.

Klienti českých kempů jsou podle něj stále náročnější a mění své návyky. Roste zájem o ubytování v chatkách a prázdninové bydlení s vlastním sociálním zařízením.

Camping Vranovská pláž Autokemp Frenštát pod Radhoštěm byl letos třetí.

„Zatímco před lety se lidé spokojili s koupáním v rybníku a posezením u ohně, dnes jim to nestačí a vyhledávají další vyžití a sportovní aktivity, neobejdou se ani bez wi-fi,“ upozorňuje odborník. Na stoupající náročnost návštěvníků však bohužel stále nejsou mnohé kempy dostatečně připraveny.

„Boom zaznamenávají v posledních letech rodinné kempy s animačními programy pro děti. Oblíbené jsou také klidné, příjemné, bezpečné a hlavně perfektně čisté kempy v krásné přírodě, které nabízejí kvalitní možnosti koupání a podmínky pro cykloturistiku,“ uzavírá Aleš Hanzl.

Pro rybáře i rodiny s dětmi

Vítězný kemp v Sedmihorkách je jedním z těch, která nabízejí opravdu hodně vyžití. Ubytovat se tu můžete jak ve vlastním stanu či karavanu, tak v penzionu, v mobilním domku, rodinném stanu nebo třeba týpí. Samozřejmostí je vybavená kuchyňka a jídelna či ohniště, ale také restaurace či kiosky pro ty, komu se nechce vařit.

V Autocampu Sedmihorky v Českém ráji se zabaví jak plavci, tak rybáři.

V sezoně v kempu probíhají oblíbené animační programy hlavně pro děti. V areálu jsou také tři hřiště - na volejbal nebo badminton, na nohejbal či líný tenis a na beach volejbal. Koupat i rybařit se dá v přilehlém rybníku.

K dispozici jsou i ping-pongové stoly, minigolf, dětská hřiště s houpačkami, prolézačkami a skluzavkami. Je možné si půjčit horská a treková kola, včetně dětských, lodě, paddleboardy a další sportovní potřeby.

Autokemp Sedmihorky patří dlouhodobě k nejoblíbenějším kempům u nás. V loňské anketě byl kempem s nejlépe hodnocenými službami, v letech 2013, 2014 a 2015 byl zvolen nejlepším kempem pro rodiny a v letech 2010 a 2011 byl – stejně jako letos – vyhlášen nejoblíbenějším kempem České republiky.

Letos je jak kempem roku, tak nejlepším kempem pro rodiny a také jedničkou v Libereckém kraji.