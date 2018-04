Kejklíři, zábava a strašidla aneb léto na Jindřichohradecku

Jindřichův Hradec v létě nabízí řadu akcí. Hrad a zámek jako každý rok pořádá noční prohlídky s bílou paní (ty poslední se letos uskuteční 26. srpna) a na sobotu 20. srpna se chystá operní představení Smetanovy Libuše. V jindřichohradeckém aquaparku si ve středu 24. srpna užijete zábavné vánoční odpoledne (ano, čtete dobře: vánoční!) a k tomu od pondělí 15. do pátku 19. srpna zaplní městské ulice a náměstí festival Do klobouku.

Do klobouku!

Kdo má rád vyhlídky, ten může vyšplhat na jindřichohradeckou městskou věž.

Každý rok v srpnu rozhýbe centrum Jindřichova Hradce festival Do klobouku a vystoupení pouličních hudebníků, artistů, divadelníků, kejklířů a tanečníků. V informačním centru sice získáte program s časy a místy vystoupení jednotlivých společností i jednotlivců, ale lepší je se jen tak procházet městem, objevovat nepoznané a bavit se. Vstupné na akci se neplatí, ale akce už svým názvem vybízí, abyste si připravili drobné mince a házeli je umělcům do klobouků!

Strašidelné večerní toulky

Strašidelné večerní toulky bájným Hradcem vás náramně pobaví.

Chcete Jindřichův Hradec poznat trochu jinak a jindy? Pak vám nabízíme Opravdu strašidlácké večerní toulky bájným Hradcem, které se odehrají ve čtvrtek 25., sobotu 27. a pondělí 29. srpna (a ještě v sobotu 3. a v pátek 9. září) vždy od 21 hodin. Hrané a kostýmované večerní zatoulání se s nadpřirozenými bytostmi trvá přibližně hodinu a půl a začíná u kaple sv. Maří Magdalény poblíž 15. poledníku. Objednávky a rezervace míst zajišťuje informační centrum, ale organizátoři upozorňují a doporučují: večerní toulky nejsou určené pro příliš bojácné osoby bez rozdílu věku a neberte sem děti mladší než osmileté. Scénář navíc menším dětem není nijak přizpůsobený!

Houbový park a Ráj skřítků v Roseči

Houbový park v Roseči je pohádkový ráj pro děti a jejich rodiče.

Za devatero kopci a devatero potoky od Jindřichova Hradce leží malebná obec Roseč a v ní Houbový park, pohádkový ráj pro děti a jejich rodiče. Objevíte tu spousty skřítků, muzeum fosilií, interaktivní pohádkovou a dinosauří stezku s mnoha úkoly, můžete se vypravit i do vesmíru mezi planety a na houbovou stezku; ta vám připomene, jaké druhy hub se nachází v našich lesích, které jsou dobré a chutné a na které si musíte dávat pozor. Ideální pro deštivé dny jsou výtvarné dílničky a sál se spoustou netradičních her. O prázdninách je otevřeno denně, v září pak každý víkend vždy od 10 do 17 hodin. Vstupné je 100 Kč a 20 Kč za jednu základní stezku, za prohlídku Muzea fosilií zaplatíte navíc 50 Kč, děti do tří let mají vstup zdarma.

Bloudění v kukuřici

Výtvarné dílny a sál se spoustou netradičních her v Houbovém parku.

V Roseči si můžete vyzkoušet netradiční zábavu v podobě kukuřičného bludiště se zábavou a soutěžemi pro děti a dospělé. Kromě toho na vás čeká hřiště ze slámových balíků, bazén s písčitou pláží, nejrůznější hry od fotbalu a plážového volejbalu přes badminton až po lezení na slámové pyramidě a autodráhu. Otevřeno je denně, ve všedních dnech od 9 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 80 Kč, děti 60, rodinné vstupné vás vyjde na 260 Kč.

...a další zajímavosti

Spoustu kreativního tvoření si užijete také ve výtvarné dílně Romany Hulíkové v Děbolíně – cestou z Jindřichova Hradce do Roseče pojedete téměř okolo, kousek před keramickou dílnou budete odbočovat z hlavní silnice. V Hradci se také můžete zajít podívat do Muzea Jindřichohradecka na nádhernou sbírku starých betlémů anebo vyšplhat na městskou vyhlídkovou věž; otevřená je denně od 10 do 12.30 a od 13.30 do 18 hodin.