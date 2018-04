Ke svezení láká 15 bobových drah. Kterou máte nejraději?

Už zdaleka nepřibývají tak rychle jako dřív a na každou novinku se zpravidla několik let čeká, ale svezení na nich pořád láká. Zatímco bobovka na Lipně, bobovka v Kutné Hoře, bobovka v Petříkově a bobovka v Janově nad Nisou podobně jako dráha na pražském Proseku, bobovka ve sportovním areálu HEIpark v Odrách a bobovka ve SKI areálu v Mostech u Jablunkova anebo tři bobové dráhy v Krkonoších, tedy bobovka ve Špindlerově Mlýně, bobovka v Peci pod Sněžkou a bobovka v Harrachově jsou už poměrně známé, o dalších místech třeba nevíte. Například ty nejnovější objevíte kousek od Olomouce.

Bobová dráha v Hlubočkách

Stačí kousek za Olomoucí odbočit do Velké Bystřice a zamířit do Hluboček, kde na svahu vedle lyžařského areálu loni vyrostla jedna z nejdelších bobových drah v Česku. Nevede po kolejích, ale projíždí speciálním korytem s otočkami, tunelem i mostem, měří celkem 1 540 metrů a samotný sjezd má 1 030 metrů. Jde o nejdelší dráhu na Moravě a třetí nejdelší v republice. Nejvyšší rychlost je nastavena na padesát kilometrů v hodině. Jedna jízda stojí 80 Kč dospělého a 120 Kč dospělého a dítě.

Bobová dráha v Hrubé Vodě

V Resortu Hrubá Voda si kromě bobové dráhy užijete spoustu dalších atrakcí.

Na střední Moravě ještě chvíli zůstaňte, protože další – a jen o pár let starší – bobovka je jen o pár kilometrů dál, v Resortu Hrubá Voda. Také má celoroční provoz, měří 851 metrů a její převýšení dosahuje 52 metrů. Jedna jízda stojí dospělé a děti nad 12 let 50 Kč, děti od 6 do 12 let 40 Kč, držitelé speciální karty Resort Card mají slevu. Vyzkoušet můžete také kruhovou trampolínu nebo bungee trampolíny, lukostřeleckou arénu, discgolf, minigolf, dětské hřiště, půjčovnu koloběžek, wellness a další služby.

Bobová dráha ve Vrbně pod Pradědem

Bobovka ve Vrbně pod Pradědem přivítala první zájemce o Vánocích v roce 2014.

Na bobové dráze ve Vrbně pod Pradědem se první nadšenci mohli svézt den před Štědrým dnem v roce 2014. Dráha s členitou kovovou konstrukcí měří celkem 907 metrů, sjezd má 650 metrů, a pokud nenapadnou metry sněhu, v provozu bývá celý rok. Bobovka je součástí zdejšího lyžařského areálu, jedna jízda stojí 60 Kč pro dospělé, 50 Kč juniory od 8 do 15 let a seniory nad 65 let, a 40 Kč děti do 8 let.

Bobová dráha na Dolní Moravě

Návštěvníkům Dolní Moravy slouží bobová dráha k plné spokojenosti už několik let.

Největší novinkou Relax & Sport Resortu Dolní Morava je loni otevřená Stezka v oblacích, více než kilometr dlouhá bobová dráha je v provozu už několik let. Vede až šest metrů nad zemí, má celoroční provoz a jedna jízda stojí 80 Kč dospělého a 60 Kč dítě od 3 do 12 let.

Bobová dráha u Obřího sudu v Jeřmanicích

Na bobové dráze ve sportovním areálu Obří sud Javorník v Jeřmanicích.

Výlet do Liberce nebo do Jablonce nad Nisou můžete spojit s projížďkou na bobové dráze ve sportovním areálu Obří sud Javorník v Jeřmanicích. Měří 1 100 metrů, má trubkovou konstrukci, vlastní vlek na horní stanici a převýšení 80,5 metru. Jedna jízda stojí dospělé 70 Kč, děti do 140 cm a seniory 40 Kč.