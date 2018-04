Ke Korfu patří i kriket a anglický humor

Na travnaté ploše před Palácem britských komisařů na náměstí Esplanade v hlavním městě Kerkyře se scházejí každou neděli bíle oblečení hráči k zápasům ve hře, kterou nechápe na celém světě nikdo jiný než Britové.

Každé léto se sem také sjíždějí hráči z Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu a jiných zemí Commonwealthu k mezinárodním utkáním.

Další britskou stopu, pravda z pozdější doby, než byl protektorát, tu zanechali angličtí spisovatelé, bratři Durellové, pověstní svým suchým anglickým humorem.

V malebné vesnici Kalami stojí přímo na břehu moře v zálivu dům bratří Durellových, kteří na tomto místě žili v letech 1935-1939. Slavnější z obou bratří, Gerald, se proslavil svými nádhernými knížkami o zvířatech, v některých z nich také dosti podrobně popisuje ostrov Korfu (např. O mé rodině a jiné zvířeně).

Durellovi mají opravdu velký podíl na rozvoji turistického ruchu na ostrově, neboť se jim díky milým příběhům podařilo na Korfu nalákat velkou část jejich čtenářského publika. Bílý dům je dnes přeměněn na tavernu, v níž si můžete posedět a prohlédnout několik fotografií z jejich doby. Je to bohužel to jediné, co připomíná pobyt slavných britských spisovatelů na tomto ostrově.

I přesto, že právě bratři Durrellové se svými knihami výrazně zasloužili o rozkvět turistického ruchu na Korfu, většina místních obyvatel dnes vůbec neví, o koho vlastně šlo.