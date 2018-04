Když v Lungernu padne mlha, hurá na lyže!

Joj, poskočíte si alespoň v duchu, a už se vám začne v hlavě skládat program tohoto úžasného dne: nejdřív sladké tetelení v peřinách, pak vzhůru někam na sýrové fondue a pár sklenek merlota, a na závěr úspěšného dne noční halekání v barech a uličkách staré části města.

Takže se slastně protáhnete v posteli a první, co uděláte, je, že si zapnete televizi, abyste se nějakým vtipným kresleným filmem, kterému lze rozumět i bez titulků, správně naladili. Ale ouha! Co to? Z obrazovky na vás září blankytně modrá plocha, záběr kamery z lyžařského areálu nad Lungernem.

Aaaach, povzdychnete si ztěžka, protože už cítíte, jak to přichází, jak to prostupuje celým vaším tělem i duší, jak se ve vás probudila ta zrádná a nepochopitelná masochistická touha smýkat sebou a sebepoškozovat se na proklatě prudkém a kluzkém svahu.

Veškeré vaše dobré úmysly jsou zapomenuty, za chvilku už se mačkáte s desítkami dalších v kabince, která vás vyváží téměř o tisíc metrů výše, až nad mlžná oblaka, na začátek lyžařského areálu, kde dnes bude opravdu k vidění a kde pochopíte, proč se vlastně areál jmenuje Panoramawelt - Panoramatický svět.



Vážně "funny"

Hned u konečné stanice lanovky (a zároveň dojezdu první sjezdovky areálu) čeká hlavní past na vaše drahocenné zdraví. Nazývá se honosně NTC - New Technology Center a popravdě řečeno ani sám Belzebub by nic záludnějšího nevymyslel.

V rozlehlé hale nejprve ochotně nabídnou k půjčení lyže, snowboardy, vše jsou to poslední modely. Pak však úsměv zdejších zaměstnanců získá poněkud na potměšilosti a s notnou dávkou básnického talentu vás začnou přesvědčovat o nutnosti vyzkoušet věci, které jsou, jak říkají, prostě "funny".

Slovníky říkají, že "funny" znamená „zábavný“. Tak tedy nevím. S nadšeným leskem v očích vám totiž začnou přinášet tu "snowski" neboli skibob, tamhle "snowscoot" neboli zřejmě snowboardbob, zde zase ty pravé ski neboli originální příčky ze sudu opatřené legendárním vázáním kandahár. Tedy nástroje, jejichž účelem není nic jiného, než aby vám na svahu ublížily.

Pravda je, že pro přihlížející bude vaše jízda opravdu "funny". Letošní vychytávkou je však bezkonkurenčně "snowfox" neboli "sněžná liška". No tak kdyby měl autor vynálezu smysl pro realitu, asi by to nazval spíše "ďáblovou stoličkou". Lyže s odpruženým sedátkem, k tomu dvě lyžičky na nohy (aby se prý dalo brzdit! Ha!).

Je to celé drobné a nenápadné, ale úplně to stačí k tomu, abyste si na svahu zadělali na potíže a doživotně se znemožnili před všemi lidmi, které jste dnes původně chtěli přesvědčovat o své dokonalosti v některé z hospůdek v Lungernu.

No ale ať si každý dělá, co chce, každý svého štěstí strůjcem, každopádně rychle odtud na čemkoli pryč, protože až tady začíná další lanovka, která vás vyveze do centra lyžařského areálu, rozkládajícího se mezi výškami 1362 m a zhruba 2150 m.

Jeho centrem je restaurace Schönbüel ve výšce 2011 m, kde máte zřejmě poslední šanci, jak přežít tento den relativně bez úhony. Za dnešního počasí se tu dá totiž skvěle opalovat a vychutnávat si skutečně panoramatický rozhled na celé Bernské Alpy včetně těch nejslavnějších vrcholů Eigeru, Mönchu a Jungfrau.



Haf, haf

To si však nesmíte sednout v restauraci do kouta, kde se nachází zdejší největší atrakce. V ohradě tu stojí z plstě a dřeva vyhotovené domácí zvířectvo. Na břevnu ohrady jsou rozložena tlačítka, která všem zvířatům "vdechují život", takže pokud je všechna rychle oběhnete a stlačíte, zvířata se začnou kymácet, sklánět, třást hlavou či ušima, a především hýkat, kvičet, kokrhat, štěkat melodii na známý nápěv "Strýček Donald farmu měl".

Nutno říci, že zpočátku je to opravdu "funny", hláška u každého zvířete trvá ani ne deset sekund. Ale jen do chvíle, než do restaurace přiběhne asi tak pět dětí, které jsou schopné klidně hodinu nepřetržitě mačkat všechna tlačítka. Rychle pryč!

A pak už jste definitivně ztraceni. Řítíte se, padáte, překážíte, narážíte, předvádíte všechny ty pro normální lidi směšné pohyby na 24 kilometrech místních sjezdovek od modrých až po černé. Budiž vám země lehká!

A když večer utrmácení, nalomení na těle i na duši naposledy v posteli ve svém pokojíku přitisknete k hrudi svého plyšového medvídka a dáváte mu pusu na dobrou noc, váš poslední slib méďovi před usnutím musí nutně znít: Zítra? Zítra z peřin ani nos nevystrčím! Howgh.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Autem přes Německo pořád po dálnici až do Bernu a pak do Luzernu a Lungernu (směr Interlaken). Do Lungernu se dostanete také nově zavedeným přímým nočním vlakem z Prahy (18.17) do Curychu (6.27). Odtud přes Luzern do Lungernu.



Ceny skipasů

Jednodenní skipas pro dospělého stojí 39 SF, za sedmidenní zaplatíte 179 SF.



Více informací:

www.MySwitzerland.com

www.svycarsko.idnes.cz